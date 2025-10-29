Este jueves habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Durante la jornada del jueves 30 de octubre, la empresa EJESA llevará adelante trabajos de mantenimiento programado que requerirán interrupciones temporales del servicio eléctrico en varias localidades de Jujuy.

En San Salvador de Jujuy , las tareas se realizarán en el barrio Centro , entre avenidas 19 de Abril, Necochea, Belgrano y Senador Pérez , y zonas cercanas. El corte se extenderá de 1:00 a 7:00 horas aproximadamente . Los trabajos incluirán la renovación y reemplazo de equipos subterráneos , con el fin de asegurar un suministro más confiable y seguro.

En Palma Sola, el servicio se verá interrumpido entre las 9:00 y las 14:00 horas, afectando al barrio Nueva Esperanza, Viviendas Nuevas y sectores aledaños. En este caso, se realizará un mantenimiento general en una subestación eléctrica y despeje arbóreo en líneas, garantizando así la seguridad y continuidad del servicio.

Finalmente, en Yala, el corte está previsto de 10:00 a 11:00 horas, abarcando San Pablo de Reyes (entre Sdor. Iturbe, Av. San Pedro y San Pablo, Facundo Quiroga, Ruta 9) y zonas cercanas. Allí se efectuará un ajuste de voltaje en un transformador de potencia, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico.

Desde la empresa recordaron que estas tareas son parte de un plan de mantenimiento preventivo y que buscan optimizar la calidad del servicio y reducir futuras interrupciones.