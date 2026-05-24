Estudiantes se enfrentará ante Independiente Medellín por la fecha 6 del grupo A

BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo martes 26 de mayo, Independiente Medellín visita a Estudiantes en el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo A de la Copa Libertadores.

Así llegan Estudiantes y Independiente Medellín Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores Estudiantes recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Flamengo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 5 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores Independiente Medellín llega triunfante luego de ver caer a Cusco FC con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó en empate a 1. El Poderoso de la Montaña, ya clasificado a los Octavos de Final, buscará cerrar la fase de grupos con una victoria. En tanto que El Pincha luchará por avanzar de etapa en esta competencia. Juan Benítez es el árbitro designado para controlar el partido. Horario Estudiantes e Independiente Medellín, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.