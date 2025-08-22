Estudiantes vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

A partir de las 19:15 (hora Argentina) el próximo lunes 25 de agosto, Aldosivi visita a Estudiantes en el estadio el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.
Así llegan Estudiantes y Aldosivi
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura
Estudiantes recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Banfield. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aldosivi y Belgrano, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 1 gol al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.
Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Estudiantes es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Jorge Luis Hirschi. Aldosivi atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 2.
Hernán Mastrángelo es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Boca Juniors: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Aldosivi, según país
- Argentina: 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.