Estudiantes vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 16:30 horas.

Así llegan Estudiantes y Barracas Central Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Newell`s, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Belgrano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 4 goles y ha recibido 4 en contra.

Las últimas 4 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Barracas Central resultó vencedor por 2 a 1. El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa. ¿Dónde ver el partido entre Estudiantes y Barracas Central en VIVO? El choque válido a la fecha 11 del Clausura será emitido por TNT Sports.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Belgrano: 11 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Boca Juniors: 11 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

