Estudiantes vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 16:30 horas.
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Estudiantes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Newell`s, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.
Barracas Central sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Belgrano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 4 goles y ha recibido 4 en contra.
Las últimas 4 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Barracas Central resultó vencedor por 2 a 1.
El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.
