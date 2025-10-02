jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 12:15
Liga Profesional

Estudiantes vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Estudiantes vs Barracas Central, que se enfrentarán en el estadio el Tierra de Campeones el próximo domingo 5 de octubre a las 16:30 horas. Nazareno Arasa será el árbitro del partido.

Estudiantes vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 16:30 horas.

gimnasia se enfrentara a sarmiento por la fecha 11

Gimnasia se enfrentará a Sarmiento por la fecha 11
rosario central vs river plate: previa, horario y como llegan para la fecha 11 del clausura

Rosario Central vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Así llegan Estudiantes y Barracas Central

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Newell`s, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Belgrano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 4 goles y ha recibido 4 en contra.

Las últimas 4 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Barracas Central resultó vencedor por 2 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.

¿Dónde ver el partido entre Estudiantes y Barracas Central en VIVO?
El choque válido a la fecha 11 del Clausura será emitido por TNT Sports.
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Belgrano: 11 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 11 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Gimnasia se enfrentará a Sarmiento por la fecha 11

Rosario Central vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

Defensa y Justicia visita a Tigre por la fecha 11

Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El Millonario se medirá con la Academia en cancha de Rosario Central, por los cuartos de final. video
Fútbol argentino.

River y Racing se enfrentan por Copa Argentina: horario y por dónde verlo

Por  Redacción de TodoJujuy

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú video
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Estejueves es el Día del Recolector
Festejo.

Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel