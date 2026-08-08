Estudiantes vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

El Pincha y U.Católica se miden el martes 11 de agosto por la llave 1 de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el Tierra de Campeones.

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El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 2 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de mayo, en Semifinales del torneo Copa Libertadores 1969, y el marcador favoreció a Estudiantes con un marcador de 3-1.

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