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8 de agosto de 2026 - 14:22
Copa Libertadores

Estudiantes vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

La previa del choque de Estudiantes ante U. Católica, a disputarse en el Tierra de Campeones el martes 11 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina).

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Estudiantes vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El Pincha y U.Católica se miden el martes 11 de agosto por la llave 1 de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el Tierra de Campeones.

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El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 2 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de mayo, en Semifinales del torneo Copa Libertadores 1969, y el marcador favoreció a Estudiantes con un marcador de 3-1.

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
Los resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: U. Católica 1 vs Boca Juniors 2 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 1 vs U. Católica 2 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Barcelona 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 0 vs U. Católica 1 (28 de mayo)
Horario Estudiantes y U. Católica, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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