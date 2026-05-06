Expulsarán de Jujuy a cinco chinos que circulaban con DNI falsos

Cinco ciudadanos chinos serán expulsados de la Argentina luego de ser detectados en Jujuy con documentación irregular mientras viajaban hacia la ciudad de Perico. El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” de Gendarmería Nacional durante un control vehicular en el paraje Chalicán, sobre la Ruta Nacional 34.
El operativo se llevó a cabo en horas de la noche, cuando los uniformados inspeccionaron dos vehículos que funcionaban como remís. Al revisar la documentación de los pasajeros, identificaron a cinco ciudadanos chinos mayores de edad y advirtieron una serie de irregularidades.
Según se informó, los extranjeros llevaban Documentos Nacionales de Identidad de ciudadanos argentinos, es decir, documentos que pertenecían a otras personas. Además, al revisar sus pasaportes, los gendarmes comprobaron que no tenían los sellos migratorios que acreditaran un ingreso legal al territorio argentino.
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Cinco chinos circulaban con documentación ajena.
A partir de esa situación, se dio aviso inmediato a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el labrado de las actuaciones correspondientes y ordenó tomar contacto con la Dirección Nacional de Migraciones.
La expulsión se hará por Aguas Blancas
Con intervención de la Justicia Federal y previa autorización de la fiscalía, se resolvió que los cinco ciudadanos chinos sean expulsados del país.
La medida se concretará a través del Paso Fronterizo Internacional de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, donde se realizará el trámite migratorio correspondiente.
El caso quedó bajo actuación de las autoridades competentes, mientras continúa la investigación sobre la situación en la que se encontraban estas personas y el uso de documentación ajena en territorio argentino.
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