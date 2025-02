Expulsaron a un jugador de Defensores de Belgrano por supuesta discriminación

Uno de los jugadores que estuvo en el momento del incidente fue el delantero Alejandro Quintana , quién dijo que:” un jugador de ellos le faltó respeto a un hincha con discriminación, entonces la verdad que eso no lo vamos a tolerar tampoco”.

“Actuamos en el momento y ojalá que se retracte, porque la discriminación obviamente es algo que cada vez hay más y no hay que dejar pasar ese momento. No solo sucede acá en Gimnasia, si pasa en cualquier lado no hay que permitirlo, así que hay que tomar los recaudos y tratar de hacer acciones. Ojalá que el (árbitro) informe, porque yo sé que el juez de línea lo escuchó, entonces ojalá que se pueda informar todo”, concluyó.

Se espera el informe del árbitro para que se determine la gravedad de los dichos y la sanción que le correspondería al jugador de Defensores de Belgrano.