Uno de cada dos menores sufre violencia en el ámbito educativo

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en colaboración con otros organismos internacionales, presentó el informe *Safe to Learn and Thrive: Ending Violence in and through Education* durante la primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra los Niños, celebrada en noviembre de 2024 en Bogotá, Colombia.

Este documento subraya que la violencia escolar afecta a la mitad de los menores en el mundo, es decir, aproximadamente mil millones de niños, niñas y adolescentes cada año. Según el informe, uno de cada tres estudiantes experimentó acoso escolar en el último mes, mientras que más de tres estudiantes estuvieron involucrados en peleas físicas entre compañeros en el último año.

Estas cifras reflejan una crisis global que obstaculiza el aprendizaje y el desarrollo integral de los menores. Además, la UNESCO señala que las formas de violencia no se limitan al ámbito físico, sino que también incluyen abuso psicológico, emocional y sexual.

image.png

El ciberacoso, una variante relativamente reciente pero en rápido crecimiento, afecta actualmente a uno de cada 10 estudiantes a nivel global. Este tipo de violencia es especialmente preocupante debido a su capacidad de trascender los espacios escolares y perseguir a las víctimas en su vida cotidiana. Las redes sociales y otras plataformas digitales se convirtieron en herramientas para el hostigamiento constante.

Cuáles son las estrategias para erradicar el acoso y la violencia escolar

Durante la conferencia, la UNESCO hizo un llamado a la acción global para enfrentar esta crisis. Entre las estrategias propuestas, se destacan iniciativas que buscan abordar tanto las causas como las consecuencias de la violencia escolar, promoviendo entornos educativos seguros y equitativos.

image.png

La UNESCO subraya la importancia de incorporar programas de educación socioemocional en los planes de estudio. Estos programas ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades como la empatía, la resolución de conflictos y el manejo de emociones, herramientas esenciales para prevenir comportamientos violentos.

La implementación de políticas claras y efectivas contra el acoso y la violencia escolar es una de las estrategias clave para garantizar entornos seguros. Estas políticas deben incluir procedimientos para denunciar y abordar casos de violencia, así como sanciones para los perpetradores y apoyo para las víctimas.

En respuesta al aumento del ciberacoso, la UNESCO propone estrategias que incluyen campañas de concientización sobre el uso seguro de internet, así como herramientas para monitorear y prevenir el hostigamiento en línea. Esto también implica la colaboración con empresas tecnológicas para desarrollar plataformas más seguras.