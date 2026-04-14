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14 de abril de 2026 - 20:48
Jujuy.

Ezequiel Atauche en Alto Comedero: "La seguridad debe ser una prioridad en la agenda de la provincia"

El senador nacional se reunió con vecinos de las 330 Viviendas de Alto Comedero y recogió reclamos por inseguridad, transporte e infraestructura.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ezequiel Atauche en Alto Comedero.
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Acompañado por el concejal Gustavo Martínez, Atauche se comprometió a impulsar una ordenanza de comunicación ciudadana para establecer un canal público, directo y obligatorio entre los vecinos y el intendente, con plazos de respuesta definidos.

En ese marco, sostuvo: “Hoy los vecinos no cuentan con canales efectivos de diálogo con quienes deben brindar soluciones. Son, en muchos casos, una voz silenciada sin respuestas”.

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Ezequiel Atauche en Alto Comedero.

Ezequiel Atauche en Alto Comedero.

Los reclamos de los vecinos en Alto Comedero

Durante el encuentro, los vecinos plantearon distintos problemas que afectan al sector. Entre ellos, remarcaron el incumplimiento de la ordenanza N° 8332/2025, ya que, según señalaron, la empresa de transporte no respeta el recorrido establecido.

También mencionaron deficiencias en la infraestructura, con calles en mal estado, falta de iluminación, microbasurales, ausencia de puesta en valor de espacios verdes y falta de regularización dominial.

A esos puntos sumaron la preocupación por la existencia de puntos de venta de drogas en la zona, lo que ubica a la seguridad como una de las principales demandas del barrio.

Además, los vecinos solicitaron al intendente el otorgamiento en comodato de dos predios que actualmente no tienen uso: uno para la sede del Centro Vecinal y otro para la creación de un espacio verde. Según indicaron, esos pedidos todavía no tuvieron respuestas concretas.

Ezequiel Atauche puso el foco en la seguridad

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Ezequiel Atauche en Alto Comedero.

Ezequiel Atauche en Alto Comedero.

Tras escuchar a los vecinos, Atauche remarcó que la seguridad debe ocupar un lugar central dentro de la agenda provincial. “A nivel nacional, el presidente Milei puso la seguridad como prioridad, y es momento de que en Jujuy se adopte el mismo camino”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “En cada barrio que recorremos se repiten los mismos problemas, y uno de los más urgentes es la inseguridad”.

También expresó: “Este escenario, sumado a calles deterioradas, iluminación deficiente y la presencia de puntos de venta de droga, refleja la realidad cotidiana de los vecinos de Alto Comedero, en un contexto de ausencia de respuestas por parte del municipio”.

El compromiso de avanzar con propuestas

Finalmente, el senador aseguró que el objetivo no es solo escuchar, sino avanzar con respuestas concretas. “No se trata solo de escuchar, sino de articular acciones concretas que den respuestas reales. Vamos a seguir trabajando junto a los concejales de La Libertad Avanza y los vecinos para construir soluciones en conjunto”, concluyó.

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