sábado 11 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025 - 17:11
Falleció Diane Keaton, leyenda del cine y ganadora del Oscar

La actriz estadounidense, reconocida por su papel en Annie Hall y por su participación en clásicos como El Padrino, falleció a los 79 años en su casa de California.

Diane Keaton.

Keaton fue una de las artistas más versátiles y queridas de su generación. Su carrera abarcó más de cinco décadas e incluyó actuaciones memorables en películas como El Padrino, Rojos, Padre de la novia, El club de las divorciadas y Something’s Gotta Give, entre muchas otras.

Su estilo inconfundible —marcado por su naturalidad, humor y autenticidad— la convirtió en un ícono cultural dentro y fuera de la pantalla. En 1978 obtuvo el Oscar a Mejor Actriz por su papel junto a Woody Allen en Annie Hall, que la consolidó como una figura central del cine estadounidense.

Además de su trayectoria como intérprete, Diane Keaton también incursionó en la dirección, la producción y la escritura, mostrando siempre un compromiso con el arte y la creatividad.

La noticia de su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente cinematográfico. Actores, directores y fanáticos de todo el mundo la recordaron con mensajes de afecto y admiración, destacando su talento, su calidez humana y su aporte invaluable al séptimo arte.

