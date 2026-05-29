Familias que cuidan: qué es y cómo anotarse

El programa Familias que Cuidan busca hogares transitorios para niñas, niños y adolescentes que no pueden vivir con su familia de origen.

El programa Familias que Cuidan es una modalidad alternativa de cuidado destinada a niñas, niños y adolescentes que, por distintas situaciones de vulneración de derechos y no pueden vivir temporalmente con su grupo familiar de origen .

La iniciativa depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy y busca que los chicos puedan transitar ese período en un entorno familiar , con presencia, afecto, estabilidad y garantía de derechos. Se trata de una convocatoria para familias jujeñas que quieran recibir de forma transitoria a niñas, niños y adolescentes que necesitan un entorno familiar propicio.

Mario Vacaflor,director de Sistemas de Cuidados de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, explicó que se trata de “una modalidad alternativa de cuidado destinado a familias que estén dispuestas a abrir las puertas de sus hogares y las puertas de sus corazones para recibir a niños y niñas adolescentes que, por circunstancias de situaciones de vulneración, no pueden vivir con su grupo familiar de origen”.

Las familias que se suman al programa cumplen una tarea central: brindar un hogar transitorio, cuidado cotidiano, contención emocional y acompañamiento a niñas, niños o adolescentes mientras los equipos técnicos trabajan sobre su situación familiar.

Vacaflor detalló que la Secretaría de Niñez interviene cuando toma conocimiento de una situación de vulneración de derechos. A partir de allí, se elabora “un plan de acción destinado a restituir aquellos derechos que fueron vulnerados” y a garantizar que los chicos puedan continuar su vida, su infancia o adolescencia con su grupo familiar de origen.

“Nos vemos obligados a tomar una decisión que va un paso más allá” “Nos vemos obligados a tomar una decisión que va un paso más allá”

Sin embargo, cuando esos planes no avanzan o fracasan, el Estado debe tomar una medida excepcional. “Nos vemos obligados a tomar una decisión que va un paso más allá”, explicó Vacaflor, al señalar que en esos casos niñas, niños o adolescentes quedan transitoriamente bajo el resguardo de dispositivos residenciales o del programa Familias que Cuidan.

La diferencia con la adopción

Uno de los puntos clave es que Familias que Cuidan no es adopción. El acogimiento familiar es una medida temporal, pensada para proteger a niñas, niños y adolescentes mientras se trabaja una solución de fondo sobre su situación.

Desde el Gobierno de Jujuy remarcan que el programa está destinado a brindar protección integral de manera transitoria y garantizar el derecho a la convivencia familiar, afectiva y responsable, pero aclaran expresamente que no se trata de un programa de adopción.

Por eso, entre los requisitos para postularse figura no tener deseos de adopción ni estar inscripto en el Registro de Adoptantes. La diferencia es clara: una familia adoptiva busca construir un vínculo filial permanente, mientras que una familia cuidadora acompaña durante un tiempo determinado, en el marco de una medida de protección.

una familia adoptiva: busca construir un vínculo filial permanente

busca construir un vínculo filial permanente una familia cuidadora: acompaña durante un tiempo determinado

Cuántas familias hay en Jujuy

Actualmente, Jujuy cuenta con solo cinco familias inscriptas en el programa Familias que Cuidan, de acuerdo con lo informado por Mario Vacaflor, director de Sistemas de Cuidados de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El número resulta bajo frente a la necesidad de contar con hogares disponibles para acompañar a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Por eso, desde el área provincial buscan ampliar la convocatoria y sumar más familias a esta red de cuidado.

Adopción en Jujuy El programa Familias que Cuidan busca hogares transitorios para niñas, niños y adolescentes que no pueden vivir con su familia de origen.

Quiénes pueden anotarse

Las personas interesadas en sumarse al programa deben cumplir una serie de requisitos. Según la convocatoria oficial, pueden postularse quienes tengan entre 25 y 65 años, no presenten problemas de salud que limiten el cuidado de niñas, niños y adolescentes, no tengan antecedentes penales ni intervenciones por violencia de género o hacia menores, y no estén inscriptos en el registro de deudores alimentarios.

Además, deben aceptar ser parte del proceso de evaluación y capacitación que realiza el equipo técnico antes de incorporar a una familia al programa.

personas de entre 25 y 65 años

sin problemas de salud que limiten el cuidado

sin antecedentes penales ni intervenciones por violencia de género o hacia menores

no deben figurar en el registro de deudores alimentarios.

deben aceptar ser parte del proceso de evaluación y capacitación

Cómo y dónde inscribirse

La inscripción al programa Familias que Cuidan puede realizarse a través del portal de Trámites Unificados de la Provincia de Jujuy. En la página oficial se explica que el programa está destinado a familias que abren su casa de manera transitoria para que una niña, niño o adolescente pueda vivir en un entorno de cuidado y garantía de derechos.

También se puede pedir información por teléfono al 388 4563613, por correo electrónico a [email protected] o de manera presencial en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicada en Senador Pérez 581, en San Salvador de Jujuy.