jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:01
MLS

FC Cincinnati y Nashville SC se miden por la semana 28

Palpitamos la previa del choque entre FC Cincinnati y Nashville SC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

FC Cincinnati y Nashville SC se miden por la semana 28
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre FC Cincinnati y Nashville SC, por la semana 28 de la MLS, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el TQL Stadium.

Así llegan FC Cincinnati y Nashville SC

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de FC Cincinnati en partidos de la MLS

FC Cincinnati quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Philadelphia Union por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS

Nashville SC viene de caer derrotado 0 a 1 ante Atlanta United. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue FC Cincinnati quien ganó 1 a 2.


Fechas y rivales de FC Cincinnati en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs LA Galaxy: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Orlando City SC: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs New York Red Bulls: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs CF Montréal: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nashville SC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Orlando City SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Houston: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs CF Montréal: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Inter Miami: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario FC Cincinnati y Nashville SC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

