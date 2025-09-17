FC Dallas vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

El duelo entre FC Dallas y Colorado Rapids correspondiente a la semana 29 se disputará en el Toyota Stadium desde las 21:30 (hora Argentina), el sábado 20 de septiembre.
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
FC Dallas venció 2-0 a Austin FC en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.
Colorado Rapids venció en casa a Houston por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 10 en su arco.
Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 3-3.
