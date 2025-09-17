miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:16
MLS

FC Dallas vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Toda la previa del duelo entre FC Dallas y Colorado Rapids. El partido se jugará en el Toyota Stadium el sábado 20 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

FC Dallas vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El duelo entre FC Dallas y Colorado Rapids correspondiente a la semana 29 se disputará en el Toyota Stadium desde las 21:30 (hora Argentina), el sábado 20 de septiembre.

Así llegan FC Dallas y Colorado Rapids

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de FC Dallas en partidos de la MLS

FC Dallas venció 2-0 a Austin FC en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS

Colorado Rapids venció en casa a Houston por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 10 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 3-3.


Fechas y rivales de FC Dallas en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Portland Timbers: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs LA Galaxy: 4 de octubre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs LA Galaxy: 11 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Vancouver Whitecaps FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Minnesota United: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Real Salt Lake: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Los Angeles FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario FC Dallas y Colorado Rapids, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

