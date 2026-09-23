Federico Canedi reunió adhesiones en La Quiaca para una demanda por el servicio eléctrico

El diputado provincial Federico Canedi recorrió La Quiaca y mantuvo encuentros con vecinos, comerciantes y referentes locales. Uno de los temas centrales de la visita fue la demanda de acción de clase presentada contra el Gobierno de Jujuy por la situación del servicio eléctrico en la provincia.

Según dieron a conocer, decenas de vecinos se acercaron para firmar su adhesión a la demanda y contar cómo los afectan las tarifas y los cortes de luz. Durante las reuniones, comerciantes de la ciudad también expresaron su preocupación por el costo de las facturas y las dificultades que les genera para sostener su actividad.

Los reclamos por el servicio eléctrico en La Quiaca Canedi escuchó los planteos de quienes participaron en los encuentros y vinculó esos testimonios con la presentación judicial que impulsa. Desde su equipo señalaron que, en la Puna, los vecinos manifestaron especial preocupación tanto por el costo como por la calidad del servicio. “La Quiaca nos dio una muestra enorme de acompañamiento. Acá se siente el abandono en materia energética, pero también se siente la fuerza de una comunidad que no se resigna y que quiere ser escuchada”, expresó el diputado tras la recorrida.

Además de las adhesiones a la demanda, la visita abrió un espacio para que vecinos y comerciantes expusieran sus situaciones particulares. Entre los reclamos mencionaron el impacto de las facturas en la economía familiar y las consecuencias de los cortes para los negocios locales.

Otros temas que planteó el diputado Durante su paso por La Quiaca, Canedi también dialogó sobre proyectos legislativos relacionados con el desarrollo productivo de la Puna, el fortalecimiento del comercio fronterizo y el acceso a servicios básicos. Desde el equipo del diputado indicaron que la recorrida forma parte de una agenda de reuniones que continuará en las próximas semanas en otras localidades de la Quebrada y la Puna jujeña. "Acá se siente el abandono en materia energética, pero también se siente la fuerza de una comunidad que no se resigna y que quiere ser escuchada", expresó Canedi tras la recorrida. El diputado también conversó sobre proyectos legislativos relacionados con el desarrollo productivo de la Puna, el comercio fronterizo y el acceso a servicios básicos. Según adelantó su equipo, continuará con reuniones en otras localidades de la Quebrada y la Puna jujeña.

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