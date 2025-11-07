Femicidio de Jimena Salas: qué dijo el viudo tras la sentencia

El Tribunal de Juicio absolvió por aplicación del beneficio de la duda a los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra por el femicidio de Jimena Salas , sentencia similar por el delito de robo calificado.

Por otro lado, ordenó la inmediata libertad de los hermanos , que habían llegado a juicio con prisión domiciliaria y rechazó la demanda civil de la familia de Jimena Salas. Además, declaró la certeza de su autoría material del crimen de Javier Nicolás Saavedra, ya fallecido.

Tras el fallo dado a conocer este viernes en Salta , Nicolás Cajal , viudo de la jujeña, habló con los medios de la vecina provincia. "Seguir para adelante, con la certeza, como lo dijo el Tribunal, que el autor fue uno de los Saavedra y no se puede juzgar a un muerto" .

Sobre el veredicto, dijo que “yo no soy quién para juzgar. Para eso está la Justicia y lo que determina la Justicia es que ellos no tuvieron participación", dijo sobre el brutal asesinato ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros.

"Seguiremos investigando y seguiremos buscando al hombre de eso", concluyó Cajal, sobre la investigación que continúa buscando a un segundo implicado, mientras los abogados querellantes esperan los fundamentos del fallo.

El fallo del caso Jimena Salas

La resolución señala que las pruebas reunidas durante el debate no alcanzaron para sostener una condena y establece que los hermanos Saavedra quedan desvinculados de los delitos de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, en carácter de partícipes secundarios, así como también del delito de robo calificado por el uso de armas y en poblado y en band

En la sentencia conocida este viernes, los magistrados reconocieron la certeza de la autoría material de Javier Saavedra, el otro hermano fallecido, y ordenaron continuar la investigación para identificar a otra persona involucrada en el crimen denominada H2.

El fallo fue dictado en el marco del expediente 168.911/24, dispuso la absolución aplicando el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 20 de la Constitución Provincial, que consagran el principio de inocencia y la garantía del debido proceso.