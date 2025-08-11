Fentanilo contaminado: ya son 76 las víctimas y aseguran que no se "llegó a un techo"

El análisis sobre el fentanilo contaminado continúa revelando datos preocupantes . Este domingo, el juez federal Ernesto Kreplak confirmó que las víctimas fatales relacionadas con esta droga ya suman 76 , y alertó que esa cifra podría incrementarse .

Importante. ¿Qué es el fentanilo, para qué sirve y por qué su uso puede ser grave?

Desde el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata se calcula que aproximadamente 45 mil dosis de uno de los lotes contaminados con bacterias resistentes a múltiples antibióticos fueron administradas.

En una entrevista radial, Kreplak detalló que, tras el primer fallecimiento registrado en el Hospital Italiano de La Plata , la ANMAT incautó muestras de todos los lotes involucrados. Se confirmó contaminación en dos de ellos: “ Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle ”, aclaró el juez.

Gracias a los operativos , se lograron recuperar 115.000 ampollas durante los allanamientos y se detuvo el uso de otras 30.000 que aún estaban en hospitales. El magistrado brindó tranquilidad al afirmar que “ hoy no circulan ampollas contaminadas ”.

No obstante, Kreplak subrayó que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos —donde el consumo ilegal de fentanilo provoca cerca de 50.000 muertes al año—, en Argentina no existe una circulación masiva de esta droga. Sin embargo, advirtió sobre la grave ausencia de un sistema eficaz para rastrear su distribución. El juez confía en que esta causa sirva para promover mejoras en ese aspecto.

Para detectar posibles fallecimientos no reportados, el equipo judicial cruzó la información de las ampollas aplicadas con los historias médicos y registros de defunciones, partiendo de la hipótesis de que las dosis contaminadas ya no están disponibles. “Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”, admitió Kreplak.

Investigación en curso y sospechosos aún sin detención

Del lote con mayor distribución, que comprendía 154.000 ampollas, unas 1.300 fueron administradas únicamente en el Hospital Italiano de La Plata. "Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", confesó el juez.

Todas las víctimas recibieron el medicamento del laboratorio HLB Pharma y murieron por contaminación bacteriana. Fentanilo contaminado: la justicia investiga 20 nuevas muertes y la cifra de fallecidos asciende a 74.

Actualmente, hay 24 individuos señalados como sospechosos, aunque ninguno ha sido arrestado. "Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas", finalizó Kreplak, anticipando nuevas actualizaciones para la próxima semana.