lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 09:21
Policiales.

Fentanilo contaminado: ya son 76 las víctimas y aseguran que no se "llegó a un techo"

El juez federal Ernesto Kreplak informó que hay 24 sospechosos, pero ninguno detenido hasta ahora por las muertes a raíz del fentanilo contaminado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ya son 76 las víctimas fatales por fentanilo contaminado.

Ya son 76 las víctimas fatales por fentanilo contaminado.

El análisis sobre el fentanilo contaminado continúa revelando datos preocupantes. Este domingo, el juez federal Ernesto Kreplak confirmó que las víctimas fatales relacionadas con esta droga ya suman 76, y alertó que esa cifra podría incrementarse.

Lee además
Fentanilo.
Importante.

¿Qué es el fentanilo, para qué sirve y por qué su uso puede ser grave?
Fentanilo contaminado: la justicia investiga 20 nuevas muertes y la cifra de fallecidos asciende a 74.  
País.

La justicia investiga 20 nuevas muertes por fentanilo contaminado

Desde el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata se calcula que aproximadamente 45 mil dosis de uno de los lotes contaminados con bacterias resistentes a múltiples antibióticos fueron administradas.

La investigación sobre el fentanilo contaminado sigue arrojando cifras alarmantes.

En una entrevista radial, Kreplak detalló que, tras el primer fallecimiento registrado en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT incautó muestras de todos los lotes involucrados. Se confirmó contaminación en dos de ellos: “Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, aclaró el juez.

Operativos exitosos y desafíos en la trazabilidad del fentanilo

Gracias a los operativos, se lograron recuperar 115.000 ampollas durante los allanamientos y se detuvo el uso de otras 30.000 que aún estaban en hospitales. El magistrado brindó tranquilidad al afirmar que “hoy no circulan ampollas contaminadas”.

No obstante, Kreplak subrayó que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos —donde el consumo ilegal de fentanilo provoca cerca de 50.000 muertes al año—, en Argentina no existe una circulación masiva de esta droga. Sin embargo, advirtió sobre la grave ausencia de un sistema eficaz para rastrear su distribución. El juez confía en que esta causa sirva para promover mejoras en ese aspecto.

Los operativos permitieron recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de otras 30.000 que permanecían en hospitales.

Para detectar posibles fallecimientos no reportados, el equipo judicial cruzó la información de las ampollas aplicadas con los historias médicos y registros de defunciones, partiendo de la hipótesis de que las dosis contaminadas ya no están disponibles. “Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”, admitió Kreplak.

Investigación en curso y sospechosos aún sin detención

Del lote con mayor distribución, que comprendía 154.000 ampollas, unas 1.300 fueron administradas únicamente en el Hospital Italiano de La Plata. "Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", confesó el juez.

Todas las víctimas recibieron el medicamento del laboratorio HLB Pharma y murieron por contaminación bacteriana.
Fentanilo contaminado: la justicia investiga 20 nuevas muertes y la cifra de fallecidos asciende a 74.

Fentanilo contaminado: la justicia investiga 20 nuevas muertes y la cifra de fallecidos asciende a 74.

Actualmente, hay 24 individuos señalados como sospechosos, aunque ninguno ha sido arrestado. "Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas", finalizó Kreplak, anticipando nuevas actualizaciones para la próxima semana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué es el fentanilo, para qué sirve y por qué su uso puede ser grave?

La justicia investiga 20 nuevas muertes por fentanilo contaminado

Fentanilo contaminado: 68 muertes y un pedido en el Congreso para investigar el caso

Qué planetas están alineados hoy y cómo verlos

Cómo está el Paso de Jama hoy lunes 11 de agosto de 2025

Lo que se lee ahora
Programa Hogar.
Cronograma.

Mi ANSES Programa Hogar: montos y fechas de cobro en agosto de 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Receta del flan de la abuela.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel