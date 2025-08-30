Festejos, juegos y educación por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Este sábado se llevó a cabo un amplio festejo por el Día de la Niñez en el predio del Parque Acuático de Alto Comedero , organizado conjuntamente por el Gobierno de la provincia de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La celebración, dirigida a niños, niñas y sus familias, ofreció una variada propuesta recreativa y cultural en un ambiente completamente gratuito.

La jornada contó con múltiples actividades como juegos, kermesse, espectáculos en vivo, espacios inclusivos, talleres creativos, y espacios de contención y educación, brindando diversión y aprendizaje a los más pequeños en un entorno seguro y familiar.

COPRETI y el compromiso contra el trabajo infantil

Dentro del marco del evento, la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) tuvo un papel destacado al promover la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. COPRETI coordina acciones provinciales para erradicar el trabajo infantil mediante campañas de sensibilización, programas educativos y controles en los ámbitos laborales, buscando preservar la infancia y garantizar el derecho al juego y a la educación.

Marichi Álvarez, coordinadora de COPRETI Jujuy, sostuvo: “Buscamos terminar el mes de agosto en el barrio más grande de Jujuy para divertirnos junto a los niños y promocionar cada una de las actividades que contiene el Gobierno provincial y el municipio, como direcciones y ministerios”. Además, destacó que el trabajo en Alto Comedero es especialmente gratificante por la colaboración constante de los vecinos.

“No solamente nos enfocamos en la contención, también les brindamos hidratación y acompañamiento. Estamos difundiendo las herramientas y la importancia de conocer los derechos de los niños para que siempre se dediquen a estudiar y a jugar”, agregó Álvarez.

Este tipo de jornadas refuerzan las políticas públicas orientadas a la infancia, fomentando el bienestar integral y la protección social, al tiempo que promueven la participación comunitaria en la construcción de entornos más seguros y saludables para la niñez jujeña.