El fin de semana largo en la provincia de Jujuy estuvo marcado por la tragedia vial. Según el reporte difundido este lunes 23 de noviembre por la Policía de la Provincia, se registraron 46 hechos viales, 1736 actas de infracción y tres víctimas fatales. Los accidentes ocurrieron en San Pedro, Alto Comedero y sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Villa Jardín de Reyes.

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Entre los fallecidos se encuentra un adolescente de apenas 15 años, un motociclista de 32 años y una mujer de aproximadamente 40 años. Los tres hechos ocurrieron entre la madrugada del domingo y las primeras horas del lunes feriado.

El primero de los accidentes fatales ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, alrededor de las 4:30, sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Palo Blanco, en el departamento San Pedro.

Un hombre de 32 años que circulaba en una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos chocó de frente contra una camioneta Nissan Frontier conducida por un hombre de 50 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y falleció en el lugar. Las circunstancias del choque continúan bajo investigación.

Circulaban sin casco en la moto

El segundo hecho se produjo durante la madrugada del lunes 23 de noviembre, alrededor de la 1:12, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Villa Jardín de Reyes.

Dos adolescentes de 15 y 17 años circulaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando, por causas que se investigan, el conductor habría perdido el control del rodado y derrapado sobre la cinta asfáltica.

El joven de 15 años perdió la vida, mientras que el adolescente de 17 sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Pablo Soria.

De acuerdo con el informe policial, ninguno de los dos ocupantes utilizaba casco de seguridad al momento del accidente.

La tercera víctima fatal fue una mujer de aproximadamente 40 años que murió durante la mañana del lunes en un choque ocurrido sobre avenida Forestal, en Alto Comedero.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:30, cerca del nuevo estadio olímpico, cuando un automóvil Fiat Palio impactó contra la parte trasera de un camión con acoplado.

La mujer viajaba como acompañante y falleció en el lugar debido a las lesiones sufridas. El conductor del automóvil recibió asistencia médica, mientras que las autoridades iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias del choque.

El balance policial: 46 siniestros y 108 actas por alcoholemia

Además de las tres víctimas fatales, el reporte policial dio a conocer las cifras correspondientes a los operativos de control y seguridad vial realizados en la provincia.

Los datos informados fueron:

Total de actas labradas: 1736.

Actas por infracciones varias: 1628.

Actas por alcoholemia: 108.

Hechos viales registrados: 46.

Víctimas fatales: 3.

La cantidad de actas por alcoholemia es uno de los datos destacados del informe, junto con el número de siniestros ocurridos en distintos puntos del territorio provincial.

Preocupación por los accidentes de tránsito en Jujuy

Las tres muertes registradas entre el domingo y el lunes vuelven a poner en foco la seguridad vial en Jujuy, especialmente por la gravedad de los hechos ocurridos en rutas nacionales y zonas urbanas.

Dos de las víctimas fatales circulaban en motocicleta, mientras que la tercera viajaba como acompañante en un automóvil.