Fluminense vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Fluminense, que ganó en la ida, y los Diablos Rojos definirán este martes 19 de agosto al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El juego corresponde a la llave 4 y está programado para las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Maracanã.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Fluminense sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El encuentro será supervisado por Alexis Herrera, el juez encargado.
