FNE 2026: estas son las candidatas del colegio EMDEI

Candidatas colegio EMDEI.

El Colegio EMDEI se prepara para vivir una de las fechas más importantes de su calendario estudiantil. El próximo domingo 24 de mayo, desde las 18 horas, se realizará la elección en la que se conocerá a la representante 2026 de la institución para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).

La gala tendrá lugar en local bailacle Acrópolis y contará con la participación de 22 candidatas, que serán protagonistas de una noche especial para toda la comunidad educativa.

Como ocurre cada año, la gala reunirá a la comunidad del colegio en un evento donde no solo se pondrá en juego la representación estudiantil, sino también el acompañamiento, el entusiasmo y el espíritu festivo que caracteriza a esta etapa.

22 candidatas en busca de la representación 2026 En esta edición serán 22 las candidatas que participarán de la elección. Cada una formará parte de una noche que promete estar marcada por la alegría, los nervios y la emoción propia de este tipo de eventos.

Florencia Iriarte Oriana Martina Barrios Morena Palavecino Oriana Lazo Agostina Ortega Barrera Florencia Lucardi Rosario Aranda Carolina Torres Espejo Sofía Miranda Minoldo Morena Choque Gregorio Ingrid Aylan Altamirano Camila Torres Oriana Camacho Emma Cardozo Micaela Martínez Camila López Rodríguez Ámbar Camargo Donat Yasira Gimenez Yaber Florencia Vargas Iriarte Ana Farías Ruiz Kiara Miranda Clara Tastaca Coronel Reina 2025: Maite Berral Baldiviezo Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 15 de mayo: Colegio Secundario 33

Colegio Secundario 33 15 de mayo: Colegio Gianelli

Colegio Gianelli 15 de mayo: Colegio Martín Pescador

Colegio Martín Pescador 15 de mayo: Colegio Secundario 43

Colegio Secundario 43 15 de mayo: Colegio Secundario 32

Colegio Secundario 32 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal

Colegio Blaise Pascal 24 de mayo: Colegio Emdei

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