FNE 2026: la Kostumbre tocará en la Elección Capital

La Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene confirmado uno de sus principales atractivos musicales: La Kostumbre será el grupo encargado de animar la noche del domingo 13 de septiembre en San Salvador de Jujuy.

Jujuy. FNE 2026: los grupos y el orden para los desfiles de carrozas

La banda, consolidada como uno de los referentes de la cumbia del norte, volverá a formar parte de uno de los eventos más convocantes del calendario estudiantil jujeño.

Un año más, La Kostumbre fue elegida para presentarse en la Elección Capital, reforzando un vínculo que ya se convirtió en habitual dentro de la FNE.

Con un repertorio marcado por la cumbia y los ritmos populares, el grupo tendrá a su cargo uno de los momentos musicales de la jornada, en una noche que combinará la elección estudiantil con distintos espectáculos.

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59 representantes buscarán el nombre de Capital

La edición 2026 contará con 59 representantes de distintos establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy, que serán parte de la elección de la nueva representante de Capital.

La jornada se desarrollará el domingo 13 de septiembre de 2026 y será una de las principales actividades previas a la Elección Nacional.

Una edición especial por los 75 años de la FNE

La Fiesta Nacional de los Estudiantes atraviesa este año una edición especial por sus 75 años de historia.

En ese marco, la organización prepara distintas sorpresas y propuestas especiales para acompañar las actividades centrales de la celebración.