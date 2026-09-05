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5 de septiembre de 2026 - 00:57
Jujuy.

FNE 2026: Palpalá coronó a Victoria Isabel Dietz como representante departamental

Palpalá vivió una noche de emoción y expectativa con la Elección Departamental de la FNE 2026. Victoria Isabel Dietz fue elegida como representante.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Once candidatas, representantes de distintos establecimientos educativos del departamento, fueron protagonistas de una jornada marcada por la música, el color y la expectativa de conocer a quien tendrá la responsabilidad de representar a Palpalá en la próxima instancia de la fiesta.

En una noche repleta de emoción, color y marco festivo, Victoria Dietz fue proclamada como la nueva Representante del departamento de Palpalá para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026. Tras recibir la distinción, la joven expresó una profunda felicidad por asumir el compromiso y destacó el orgullo que siente al llevar la bandera de su ciudad en cada una de las instancias que se aproximan.

En sus primeras palabras tras ser electa, remarcó la gratitud hacia su entorno y hacia la comunidad que la acompañó a lo largo de las distintas etapas de la agenda de candidatas. A su vez, dedicó de manera especial este logro a su familia, pilar fundamental en todo el trayecto, y tuvo palabras de reconocimiento para la soberana saliente, Angelina Armella, valorando el legado y la calidez con la que transitó su mandato.

Las palabras de Victoria Isabel Dietz

Las palabras de Victoria Isabel Dietz

Compromiso social: una causa que involucra a toda la comunidad

Uno de los ejes más destacados en las declaraciones de la flamante soberana fue el fuerte compromiso con la campaña de concientización y prevención contra el acoso escolar que impulsa su institución educativa. Al respecto, extendió una invitación pública a colegios e instituciones para articular esfuerzos colectivos frente a esta problemática.

"Quiero decirles y darles una invitación a todos los colegios y a todas las personas a que se sumen a esta campaña, que cada granito de arena aporta muchísimo, cada palabra cuenta y todo lo que hacemos importa", enfatizó Dietz.

Un mensaje de superación y compañerismo

Asimismo, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje enfocado en el valor del respeto, el esfuerzo propio y la empatía en la consecución de las metas personales:

"Para todas las personas, y en especial para las mujeres que me están viendo ahora, quiero decirles que luchen por sus sueños, que los sueños se cumplen, y que se cumplen sin necesidad de buscar apagar a nadie, ni hundir los sueños de los demás".

Por último, al hacer un balance del camino recorrido en la previa de la elección, destacó el clima de apoyo mutuo que prevaleció en el grupo de jóvenes y la tarea contundente de la organización municipal para la realización del evento.

"Me llevo todos los aprendizajes durante la agenda de candidatas, todo el compromiso, todo el compañerismo que se compartió entre todas nosotras... Soy súper agradecida con el equipo excelente que nos acompañó durante este proceso. Nos contuvieron en cada momento", concluyó la nueva representante palpalense, quien ya se prepara para vivir las próximas vivencias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Las jóvenes que la acompañarán

Además de la nueva representante departamental, durante la noche fueron reconocidas las jóvenes que ocuparán los distintos lugares de acompañamiento.

Primera Princesa: Catalina Orellano Arias - Colegio Fasta San Alberto Magno

Segunda Princesa: Bianca Zúñiga - Escuela de Educación Técnica 1 “General Savio”

Primera Dama de Honor: Pilar Rodríguez Valdez - Colegio Sagrado Corazón

Segunda Dama de Honor: Pía Alvarado Mansilla - Colegio Modelo Palpalá

Palpalá, rumbo a la Elección Provincial

Con esta elección, Palpalá ya tiene a su representante para la siguiente instancia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La joven elegida tendrá como próximo objetivo la Elección Provincial de la FNE 2026 que se realiza el 21 de septiembre, donde buscará convertirse en la representante de Jujuy para la instancia nacional.

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