FNE 2026: una por una, las candidatas de la Elección Nacional

Sigue la agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, y palpitando lo que será la Elección Nacional, se presentaron a las 24 candidatas de las diferentes provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este viernes 25 de septiembre, en el Estadio 23 de Agosto, se conocerá a la sucesora de Sofia Alanís Masino. El gran evento tendrá el cierre especial de Tan Biónica.
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