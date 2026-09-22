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22 de septiembre de 2026 - 12:15
Jujuy.

FNE 2026: una por una, las candidatas de la Elección Nacional

Este viernes 25 de septiembre se vivirá la Elección Nacional en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Conocé una por una a todas las candidatas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Este viernes 25 de septiembre, en el Estadio 23 de Agosto, se conocerá a la sucesora de Sofia Alanís Masino. El gran evento tendrá el cierre especial de Tan Biónica.

Conocé una por una a las candidatas de la Elección Nacional

Representante Nacional 2025 - Sofía Alanís Massino

Buenos Aires - Bianca Herrera

CABA - Liz Zilli

Catamarca - Victoria Bernardez Barrionuevo

Chaco - Guillermina Gobea Stancheff

Chubut - Agustian Rapretti

Córdoba - Ainara Correa Pousa

Corrientes - Julieta Stefania Fernández

Entre Ríos - Ernestina Otegui

Formosa - María Belén Gauna

Jujuy - Morella López

La Pampa - Lucila del Mar Calvo Torres

La Rioja - Lara Martina Decara

Mendoza - Julieta Torres Morsucci

Misiones - Micaela Nahiara Gielhard

Neuquén - Mia Castro Rojas

Río Negro - Charo Mayolga Bernardi

Salta - Isabella Carrizo

San Juan - Candela Jofre Chancay

San Luis - Julieta Alcaraz Del Viso

Santa Cruz - Fiorella Martínez

Santa Fe - Angelina Bonesso

Santiago del Estero - Constanza Lastra Errasti

Tierra del Fuego - Camila Bellagamba

Tucumán - Fiorella Ibáñez Sánchez

...

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