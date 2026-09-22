FNE 2026: una por una, las candidatas de la Elección Nacional

Sigue la agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, y palpitando lo que será la Elección Nacional , se presentaron a las 24 candidatas de las diferentes provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Este viernes 25 de septiembre, en el Estadio 23 de Agosto, se conocerá a la sucesora de Sofia Alanís Masino. El gran evento tendrá el cierre especial de Tan Biónica.

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