FNE: La carroza del Bachillerato 2 sufrió daños por la lluvia y necesitan ayuda

La lluvia de este jueves complicó los trabajos de los carroceros del Bachillerato 2 , quienes vieron cómo el agua ingresaba al canchón y dañaba gran parte de la estructura de su carroza para la FNE 2024 . “El plástico que teníamos ya estaba viejo y se rompió, por eso se mojó todo”, relató la profesora Rebeca Juárez , acompañada por Luján Ortiz , jefa de carroceras.

Contó que el ministerio de Desarrollo Humano entregó un nuevo plástico para reemplazar el techo y proteger la construcción. “Ahora que ya colocamos el techo, vamos a desarmar lo que se mojó y volver a empezar”, aseguraron los alumnos.

Los daños no fueron menores: una mesa forrada con corchos quedó arruinada y parte de la instalación eléctrica también se vio afectada. Sin embargo, los jóvenes no se desaniman. “No impide nada, vamos a seguir trabajando con el mismo esfuerzo que la primera vez”, expresó Ortiz.

Los carroceros del Bachillerato 2 trabajan de lunes a domingo, desde la mañana hasta casi la medianoche. “Estamos de 9 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días. El que quiera venir a colaborar será bienvenido”, invitaron.

Con suma urgencia necesitan barras de silicona, piolín y harina vencida para poder avanzar con la cartapesta y el armado. A pesar de las dificultades, remarcan la gran solidaridad recibida: “Muchos colegios como el Nacional 2 y Olga Aredez nos llamaron y nos mandaron materiales. También los vecinos del barrio nos traen lo que juntan y cuidan la carroza”.

carroza bachi 2 Problemas con la carroza del Bachillerato 2.

Compromiso y esperanza

Los chicos destacaron que seguirán adelante para cumplir con el sueño de llegar al parque cerrado. “No nos vamos a rendir, sabemos que la carroza tiene que estar y vamos a ponerle el mismo esfuerzo que siempre”, señalaron con emoción.

Para colaborar, pueden comunicarse al número: 3885814376.