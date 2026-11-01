Franco Colapinto terminó octavo en el GP de México y Kimi Antonelli es campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez y volvió a sumar puntos para Alpine. Pierre Gasly finalizó décimo, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón mundial con apenas 20 años, tras terminar tercero.
Verstappen se quedó con la victoria en México
Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de la Ciudad de México, luego de completar las 71 vueltas en el primer lugar. El neerlandés consiguió una nueva victoria en la temporada y fue escoltado por Lewis Hamilton, quien terminó segundo.
El podio lo completó Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, que cruzó la línea de llegada en la tercera posición.
Colapinto volvió a sumar puntos para Alpine
Franco Colapinto finalizó octavo y consiguió un resultado importante para Alpine en el circuito mexicano. El argentino logró meterse entre los diez primeros en una carrera exigente y volvió a sumar unidades en el campeonato.
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también terminó dentro de la zona de puntos: ocupó el décimo puesto. De esta manera, Alpine consiguió que sus dos pilotos sumaran en el Gran Premio de México.
Kimi Antonelli hizo historia y se consagró campeón
La jornada también tuvo como protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien con apenas 20 años se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.
El piloto italiano de Mercedes aseguró el título mundial gracias al tercer puesto obtenido en México. De esta manera, alcanzó la consagración en una temporada en la que mantuvo una ventaja decisiva en el campeonato de pilotos.
Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1 en México
Así terminó el Top 10 del Gran Premio de México
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Max Verstappen.
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Lewis Hamilton.
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Kimi Antonelli.
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Charles Leclerc.
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Lando Norris.
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George Russell.
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Oscar Piastri.
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Franco Colapinto.
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Liam Lawson.
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Pierre Gasly.
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