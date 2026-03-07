Galatasaray vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

BsAs (DataFactory)

Galatasaray y Liverpool se verán las caras el martes 10 de marzo por la llave 2 de la Champions. El encuentro será en el estadio Rams Park, a las 14:45 (hora Argentina).

En los últimos 3 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de septiembre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Galatasaray se quedó con la victoria por 1 a 0.



Fecha y rival de Galatasaray en el próximo partido de la Champions Llave 2: vs Liverpool: 18 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Fecha y rival de Liverpool en el próximo partido de la Champions Llave 2: vs Galatasaray: 18 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Los resultados de Galatasaray en partidos de la Champions Fase de Liga : Eintracht Frankfurt 5 vs Galatasaray 1 (18 de septiembre de 2025)

: Eintracht Frankfurt 5 vs Galatasaray 1 (18 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)

: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Galatasaray 3 vs FK Bodo/Glimt 1 (22 de octubre de 2025)

: Galatasaray 3 vs FK Bodo/Glimt 1 (22 de octubre de 2025) Fase de Liga : Ajax 0 vs Galatasaray 3 (5 de noviembre de 2025)

: Ajax 0 vs Galatasaray 3 (5 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Galatasaray 0 vs U. Saint-Gilloise 1 (25 de noviembre de 2025)

: Galatasaray 0 vs U. Saint-Gilloise 1 (25 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Mónaco 1 vs Galatasaray 0 (9 de diciembre de 2025)

: Mónaco 1 vs Galatasaray 0 (9 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero)

: Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero) Fase de Liga : Manchester City 2 vs Galatasaray 0 (28 de enero)

: Manchester City 2 vs Galatasaray 0 (28 de enero) Play-offs : Galatasaray 5 vs Juventus 2 (17 de febrero)

: Galatasaray 5 vs Juventus 2 (17 de febrero) Play-offs: Juventus 3 vs Galatasaray 2 (25 de febrero) Los resultados de Liverpool en partidos de la Champions Fase de Liga : Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)

: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)

: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025)

: Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025) Fase de Liga : Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)

: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025)

: Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025)

: Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero)

: Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero) Fase de Liga: Liverpool 6 vs Qarabag 0 (28 de enero) Horario Galatasaray y Liverpool, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela: 13:45 horas © 2026 DataFactory

