sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de marzo de 2026 - 12:31
Champions League

Galatasaray vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

En la previa de Galatasaray vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 10 de marzo desde las 14:45 (hora Argentina) en el estadio Rams Park.

Galatasaray vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions
BsAs (DataFactory)

Galatasaray y Liverpool se verán las caras el martes 10 de marzo por la llave 2 de la Champions. El encuentro será en el estadio Rams Park, a las 14:45 (hora Argentina).

Lee además
Champions League.
Fútbol.

Sortearon los octavos de la Champions League y hay cruces impactantes
Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia
Fórmula1.

Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

En los últimos 3 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de septiembre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Galatasaray se quedó con la victoria por 1 a 0.


Fecha y rival de Galatasaray en el próximo partido de la Champions
  • Llave 2: vs Liverpool: 18 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Liverpool en el próximo partido de la Champions
  • Llave 2: vs Galatasaray: 18 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Los resultados de Galatasaray en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: Eintracht Frankfurt 5 vs Galatasaray 1 (18 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Galatasaray 3 vs FK Bodo/Glimt 1 (22 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Ajax 0 vs Galatasaray 3 (5 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Galatasaray 0 vs U. Saint-Gilloise 1 (25 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Mónaco 1 vs Galatasaray 0 (9 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero)
  • Fase de Liga: Manchester City 2 vs Galatasaray 0 (28 de enero)
  • Play-offs: Galatasaray 5 vs Juventus 2 (17 de febrero)
  • Play-offs: Juventus 3 vs Galatasaray 2 (25 de febrero)
Los resultados de Liverpool en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero)
  • Fase de Liga: Liverpool 6 vs Qarabag 0 (28 de enero)
Horario Galatasaray y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sortearon los octavos de la Champions League y hay cruces impactantes

Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

Argentina: Por qué no hay fútbol este fin de semana

Habilitaron la pesca deportiva y recreativa en Jujuy

Jujuy Básquet no pudo mantener la diferencia y cayó ante Sportivo Suardi

Las más leídas

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente
Suerte.

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente

Dos autos colisionaron en la colectora. video
Precaución.

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Carolina Franco expone “Ceremonias en carnaval” en La Boca
Jujuy.

Confirmado: mirá el cronograma del Carnaval 2027

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa video
Policiales.

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel