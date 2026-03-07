Galatasaray vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

Galatasaray y Liverpool se verán las caras el martes 10 de marzo por la llave 2 de la Champions. El encuentro será en el estadio Rams Park, a las 14:45 (hora Argentina).
En los últimos 3 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de septiembre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Galatasaray se quedó con la victoria por 1 a 0.
