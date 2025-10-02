Galletas de manzana: la receta para una merienda simple pero muy sabrosa

Las galletas hechas en casa representan una opción excelente para los amantes a la repostería que desean experimentar con sus propias preparaciones. Existen innumerables formas de elaborarlas , jugando con distintos sabores, ingredientes y niveles de complejidad. Seguí esta receta y sorprende a todos a la hora de la merienda.

Una de las alternativas más sencillas, sabrosas y nutritivas son las galletas de avena con frutas , destacando la manzana como el ingrediente central. El sabor delicado y ligeramente ácido de la manzana, junto con la mezcla de componentes llenos de vitaminas y minerales , transforma estas galletas en un bocado ideal para la merienda, el desayuno rápido o un snack a media tarde.

Resultan especialmente reconfortantes en otoño, cuando buscamos preparaciones cálidas y las manzanas alcanzan su punto óptimo de sabor y frescura .

Más allá de la manzana, la avena se erige como el verdadero pilar de esta preparación, un ingrediente cargado de beneficios que puede incorporarse de múltiples formas: en copos enteros, molida o en harina, e incluso combinando varias texturas para lograr un resultado más interesante y variado.

Su capacidad para aportar energía y nutrientes la hace perfecta tanto para desayunos como para tentempiés saludables. Gracias a su elevado contenido de fibra, contribuye a mejorar la digestión y a mantener un tránsito intestinal equilibrado. En cuanto a su valor nutricional, 100 gramos de avena aportan 361 kcal y representan una fuente accesible de proteínas, según datos de la Federación Española de Nutrición (FEN).

Preparar estas galletas caseras no requiere de grandes esfuerzos y, además, solo necesitan de unos cuantos ingredientes básicos.

Receta de galletas de manzana

Esta preparación une el sabor dulce de la manzana con la consistencia de la avena y el crujido de las almendras, dando como resultado galletas suaves por dentro, ligeramente doradas por fuera y con un toque de especias que las hace irresistibles. Se pueden elaborar utilizando puré de manzana o incorporando manzana rallada fresca, según la preferencia.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Formado de las galletas: 5 minutos

Horneado: 10-15 minutos

Enfriado: 10 minutos

Ingredientes

250 g de compota de manzana o manzana rallada bien escurrida

80 g de copos de avena o avena molida

50 g de almendra cruda laminada

Almendra molida al gusto (opcional)

Canela en polvo al gusto

Una pizca de sal

Cómo hacer galletas de manzana, paso a paso

Calienta una sartén a temperatura media y tuesta las almendras laminadas hasta que adquieran un color dorado, removiéndolas constantemente para que no se quemen.

En un recipiente amplio, combina la compota de manzana o la manzana rallada con los copos de avena, una pizca de sal, canela y almendra molida. Si optas por manzana fresca, asegúrate de escurrir bien el líquido para que la masa no quede demasiado húmeda.

Deja reposar la mezcla unos minutos para que la avena absorba la humedad de manera uniforme.

Mientras tanto, precalienta el horno a 180°C, con calor superior e inferior.

