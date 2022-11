Gerard Piqué anunció que se retira del fútbol

Piqué manifestó que “hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Como mucho de ustedes soy del Barcelona desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño.

Y agregó que “en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo... Que jugaría al lado de los mejores de la historia (...)”, dijo el deportista mientras se repetían imágenes inéditas de su infancia.

Totalmente conmovido, Piqué dijo que “el fútbol me lo ha dado todo, el Barça me lo ha dado todo. Ustedes, culé, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será”.

Para sorpresa de sus fanáticos, el defensor anunció que “este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barça siempre”.

Barcelona se encuentra en la segunda posición en la Liga de España y el sábado recibirá a Almería en el partido por la 13° fecha de LaLiga, que marcará la despedida de uno sus ídolos.

Gerard Piqué ganó 21 títulos con Barcelona y también fue campeón con España en el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 pero el defensor inició su carrera en Manchester United. Debutó con el primer equipo de la Premier League en octubre de 2004 sustituyendo a John O’Shea en la victoria del equipo por 3-0 ante el Crewe Alexandra, en tercera ronda de la Carling Cup.

Firmó su segundo contrato con los ingleses en febrero de 2005, después de tener varias buenas actuaciones en la reserva del equipo de Mánchester. Su debut como titular en el primer equipo llegó el 26 de marzo de 2006, en un partido de Premier League ante el West Ham. Tras pasar por Real Zaragoza y volver a Manchester United, regresó en mayo de 2008 a Barcelona a cambio de 5.000.000 de euros.

La baja salarial de Gerard Piqué en el Barcelona

En agosto de 2021, en medio de la crisis económica de Barcelona que terminó con la salida de Lionel Messi, Piqué había comentado que “no está Leo, todo pasa y hay que seguir. Fue un golpe que no se esperaba. Lo conozco desde los 13 años y nos ha hecho mejores a todos”.

El defensor culé se rebajó su contrato para que Barcelona cumpla con los límites presupuestarios y pueda inscribir a tres de los refuerzos que debutaron: Eric García, Depay y Emerson.

En una charla con Ibai Llanos en Twitch, Gerard reveló que “estoy jugando por cuatro duros! Es lo que toca, hay que ser agradecidos. El impacto mundial te lo dan clubes que caben en los dedos de una mano. El primero fui yo, pero seguirán los otros capitanes y va a ser un alivio. El club podrá facturar más, fichar más jugadores e invertir”.