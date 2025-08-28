viernes 29 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 08:30
B Nacional

Gimnasia (J) vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Palpitamos la previa del choque entre Gimnasia (J) y Central Norte. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bruno Amiconi.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Gimnasia (J) y Central Norte, por la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio 23 de Agosto.

Así llegan Gimnasia (J) y Central Norte

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (J) viene de un resultado igualado, 0-0, ante Almirante Brown. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional

Central Norte llega con ventaja tras derrotar a Gimnasia (Mendoza) con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 3 goles y le han convertido 1.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Gimnasia (J) quien ganó 1 a 2.

Bruno Amiconi es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (J) y Central Norte, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

