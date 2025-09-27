sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 15:38
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy perdió por 3 a 2 frente a San Telmo y suma su cuarta derrota consecutiva

Gimnasia de Jujuy cayó 3-2 ante San Telmo en un duelo de ida y vuelta. El lobo acumula cuatro derrotas seguidas en la Primera Nacional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gimnasia de Jujuy ante San Telmo (Archivo)

Gimnasia de Jujuy ante San Telmo (Archivo)

image
Gimnasia de Jujuy ante San Telmo (Archivo)
Gimnasia mostró cierta dignidad durante el partido, en el primer tiempo supo mantener el orden y no dejó ir la esperanza, pero sufrió en el complemento cuando San Telmo capitalizó su mayor eficacia ofensiva.

Con esta derrota, el conjunto jujeño acumula cuatro derrotas consecutivas en el certamen, una racha alarmante para sus aspiraciones.

En la tabla de la Zona B, Gimnasia baja posiciones. Según fuentes deportivas, se ubica actualmente en cuarta posición, aunque muy cerca de perder lugares por los resultados de sus perseguidores.

El torneo sigue su curso y para Gimnasia no hay margen de error. En la próxima fecha recibirá a Chacarita Juniors, buscando recuperar puntos fundamentales para mantener su lugar en el reducido de ascenso. Será el domingo 5 de octubre desde las 15:30hs en el 23 de agosto.

La racha adversa obliga a un replanteo urgente: el equipo debe recuperar su solidez defensiva y eficacia en ataque para no caer en caída libre. El ánimo en el plantel, la confianza y la respuesta del público serán claves en las semanas que vienen.

