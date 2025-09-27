Gimnasia de Jujuy perdió por 3 a 2 frente a San Telmo y suma su cuarta derrota consecutiva

En la jornada 33 de la Primera Nacional, San Telmo venció 3-2 a Gimnasia de Jujuy como local. Para el equipo porteño convirtieron Nicolás Morro (24′), Joaquín Enrico (28′) y Sebastián Cocimano (52′). El “lobo” descontó con Diego López (66′) y Alejandro Quintana (67′).

Primera Nacional. A qué hora juega Gimnasia de Jujuy con San Telmo y cómo verlo por TV

Gimnasia mostró cierta dignidad durante el partido, en el primer tiempo supo mantener el orden y no dejó ir la esperanza, pero sufrió en el complemento cuando San Telmo capitalizó su mayor eficacia ofensiva.

Con esta derrota, el conjunto jujeño acumula cuatro derrotas consecutivas en el certamen, una racha alarmante para sus aspiraciones.

En la tabla de la Zona B, Gimnasia baja posiciones. Según fuentes deportivas, se ubica actualmente en cuarta posición, aunque muy cerca de perder lugares por los resultados de sus perseguidores.

image

El torneo sigue su curso y para Gimnasia no hay margen de error. En la próxima fecha recibirá a Chacarita Juniors, buscando recuperar puntos fundamentales para mantener su lugar en el reducido de ascenso. Será el domingo 5 de octubre desde las 15:30hs en el 23 de agosto.

La racha adversa obliga a un replanteo urgente: el equipo debe recuperar su solidez defensiva y eficacia en ataque para no caer en caída libre. El ánimo en el plantel, la confianza y la respuesta del público serán claves en las semanas que vienen.