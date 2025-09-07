Gimnasia de Jujuy perdió en Mendoza pero sigue firme en la pelea

Gimnasia y Esgrima de Jujuy dejó todo en la cancha , pero no pudo sostener su racha en Mendoza. El “Lobo jujeño” cayó 1 a 0 frente a su homónimo mendocino con un gol de Imanol González en el minuto 92, por la fecha 30 de la Primera Nacional . A pesar del traspié, el equipo jujeño sigue en la zona alta de la tabla y mantiene intactas sus aspiraciones, quedando en el segundo lugar Zona B con 54 unidades

El conjunto albiceleste mostró entrega y sacrificio, aunque los números no lo acompañaron. Tras el encuentro, el director técnico Matías Módolo remarcó: “ Lo dieron todo y más. Estoy orgulloso de este equipo. Hay que seguir adelante, porque falta mucho y dependemos de nosotros mismos ”.

El DT, lejos de reproches, valoró el esfuerzo de sus jugadores: “ No hay reproches, porque el equipo dio todo . Los futbolistas que no venían jugando estuvieron a la altura”. Sin embargo, también fue autocrítico al reconocer: “ Hicimos un muy buen partido en el aspecto defensivo , pero estuvimos flojos en la construcción ofensiva”.

Sobre los cambios realizados durante el encuentro, Módolo explicó que muchos fueron por obligación. En particular, mencionó la salida de Santiago Camacho : “Es uno de nuestros generadores de juego y en los últimos días estuvo con vómitos y levantó fiebre”. A esto se sumaron variantes por suspensiones y lesiones que complicaron el armado del equipo.

El entrenador subrayó que estas circunstancias representaron “un desafío importante” para el plantel, que igualmente se plantó con carácter en un partido intenso. “El espíritu está intacto y la frente sigue en alto”, sostuvo, convencido de que el equipo tiene bases sólidas para seguir peleando.

Aunque la derrota dolió por lo ajustado del marcador y la forma en que se dio, el “Lobo” dejó en claro que su objetivo sigue firme: pelear por el ascenso. La conexión con los hinchas y la identidad de juego aparecen como los motores para seguir adelante. Este tropiezo no sentencia la campaña ni modifica el objetivo.

La racha y la tabla de posiciones

Con esta derrota, Gimnasia de Jujuy cortó una racha de 7 partidos consecutivos sin perder. Tras 30 fechas, el equipo acumula 54 puntos, que lo mantienen en el 2° lugar de la Zona B de la Primera Nacional, aún en puestos de clasificación.

El camino todavía es largo, pero el equipo de Módolo sabe que depende de sí mismo para seguir soñando con volver a la máxima categoría.

"El espíritu está intacto y la frente sigue en alto", sostuvo, convencido de que el equipo tiene bases sólidas para seguir peleando.

Radiografía del partido ante Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza 1 con gol de Imanol González a los 92 minutos

Equipo: Lautaro Petruchi; Sebastián Cortez, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Gastón Esposito y Fermín Antonini; Bryan Ferreyra y Facundo Lencioni.

DT: Ariel Broggi.

Amonestados: Fermín Antonini, Nicolás Romano, Imanol González y Brian Ferreyra.

Cambios

Nicolás Romano por Gastón Espósito,

Luciano Cingolani por Fermín Antonini,

Matías Recalde por Franco Saavedra,

Facundo Nadalin por Ignacio Antonio

Mario Galeano por Sebastián Cortez.

Gimnasia De Jujuy 0

Equipo: Milton Álvarez; Diego López, Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez y Matías Noble; Santiago Camacho, Hugo Soria, Fernando Duré y Francisco Molina; Alejandro Quintana y Gustavo Fernández.

DT: Matías Módolo.

Amonestados: Bruno Palazzo y Fernando Duré.

Cambios