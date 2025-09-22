lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 17:10
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy vs. San Telmo: cambiaron el horario y será televisado

El Lobo, que viene de perder tres partidos seguidos, buscará reponerse para quedar en lo más alto de la tabla de cara al Reducido.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

El partido, que se iba a jugar a las 16 horas, finalmente se disputará a las 13.05 confirmaron desde la AFA. El encuentro será transmitido por TyC Sports y, en Jujuy, podrá seguirse a través de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

Gimnasia de Jujuy- Primera Nacional
Gimnasia de Jujuy busca volver al triunfo.

Gimnasia de Jujuy busca volver al triunfo.

En medio del malestar, la dirigencia del Lobo jujeño emitió un comunicado oficial en el que manifestó su solidaridad con los afectados y exigió que se garantice la seguridad de los espectadores en los próximos partidos.

El comunicado del club

“El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy lamenta y acompaña a los socios e hinchas que sufrieron el accionar desmedido de un efectivo policial que afectó a espectadores ubicados en el sector Preferencial.

Además, la institución garantiza la adopción de todas las medidas que sean necesarias, a fin de evitar que esta situación se repita, de manera que cada partido siga siendo una fiesta de la familia jujeña”, señala el texto difundido.

Cómo quedó la tabla de la Zona B después de la Fecha 32

Después de la derrota, y considerando los resultados de sus competidores directos, Gimnasia de Jujuy quedó en la cuarta posición de la tabla con 54 puntos.

La Zona B es liderada por Gimnasia de Mendoza con 59 unidades, seguido por Estudiantes de Río Cuarto con 56 y Estudiantes de Caseros con 55.

tabla de posiciones zonab

