Gimnasia (Mendoza) vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

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El duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura se jugará el próximo martes 17 de marzo a las 21:15 (hora Argentina).

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Estudiantes Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Guillermo Laza.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) consiguió sólo un punto en su último partido frente a Dep. Riestra, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes viene de caer en su estadio ante Lanús por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 2 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1982, y Estudiantes resultó vencedor por 3 a 1. El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Estudiantes: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Newell`s: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia (Mendoza) y Estudiantes, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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