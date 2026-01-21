Gimnasia vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo entre Gimnasia y Racing Club correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio el Bosque desde las 19:30 (hora Argentina), el sábado 24 de enero.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Gimnasia y Racing Club correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio el Bosque desde las 19:30 (hora Argentina), el sábado 24 de enero.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Gimnasia.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.