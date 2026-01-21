Gimnasia vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo entre Gimnasia y Racing Club correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio el Bosque desde las 19:30 (hora Argentina), el sábado 24 de enero.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Gimnasia.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.

