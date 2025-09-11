jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 10:24
Liga Profesional

Gimnasia vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

En la previa de Gimnasia vs Unión, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 (hora Argentina) en el estadio el Bosque. El árbitro designado será Sebastián Martínez.

Gimnasia vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 (hora Argentina), Unión visita a Gimnasia en el estadio el Bosque, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Gimnasia y Unión

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia ganó su último duelo ante Atlético Tucumán por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión viene de vencer a Racing Club en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 4 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Unión se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Sebastián Martínez.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: 19 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Rosario Central: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 20 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Banfield: 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

FUENTE: nota.texto7

