Google abrió pasantías en Argentina: requisitos, fechas y cómo postularse en 2026

El programa tendrá una duración de ocho meses y se desarrollará bajo una modalidad híbrida, combinando trabajo remoto con presencialidad en las oficinas de Buenos Aires tres veces por semana.
Durante ese período, los pasantes formarán parte de equipos reales, participarán en proyectos concretos y contarán con el acompañamiento de mentores.
Requisitos y fechas para anotarse
La inscripción ya está abierta y tiene como fecha límite el 6 de abril de 2026. Las entrevistas se realizarán de manera progresiva hasta mayo, mientras que el inicio de la pasantía está previsto para septiembre de 2026.
Entre los principales requisitos se encuentran:
Ser estudiante universitario en Argentina
Estar cursando el último año de la carrera
Tener fecha estimada de graduación entre mayo y julio de 2027
Contar con nivel avanzado de inglés y español
Presentar CV en inglés y documentación académica
El programa apunta a perfiles diversos, por lo que no se limita únicamente a carreras técnicas.
Experiencia laboral desde el primer día
Una de las características principales de esta pasantía es que los participantes se integran desde el inicio a equipos activos, trabajando en proyectos con impacto real.
El objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar habilidades clave como:
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Adaptación a entornos dinámicos
Además, contarán con mentoría y acompañamiento durante todo el proceso.
En qué áreas se puede trabajar
El programa abarca distintas áreas dentro de la compañía, entre ellas: