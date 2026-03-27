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27 de marzo de 2026 - 20:36
Mundo.

Google abrió pasantías en Argentina: requisitos, fechas y cómo postularse en 2026

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios en su último año. El programa incluye mentoría, trabajo en equipos reales y experiencia en áreas clave del negocio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Google.

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El programa tendrá una duración de ocho meses y se desarrollará bajo una modalidad híbrida, combinando trabajo remoto con presencialidad en las oficinas de Buenos Aires tres veces por semana.

Durante ese período, los pasantes formarán parte de equipos reales, participarán en proyectos concretos y contarán con el acompañamiento de mentores.

Requisitos y fechas para anotarse

La inscripción ya está abierta y tiene como fecha límite el 6 de abril de 2026. Las entrevistas se realizarán de manera progresiva hasta mayo, mientras que el inicio de la pasantía está previsto para septiembre de 2026.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Ser estudiante universitario en Argentina
  • Estar cursando el último año de la carrera
  • Tener fecha estimada de graduación entre mayo y julio de 2027
  • Contar con nivel avanzado de inglés y español
  • Presentar CV en inglés y documentación académica

El programa apunta a perfiles diversos, por lo que no se limita únicamente a carreras técnicas.

google
Google.

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Experiencia laboral desde el primer día

Una de las características principales de esta pasantía es que los participantes se integran desde el inicio a equipos activos, trabajando en proyectos con impacto real.

El objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar habilidades clave como:

  • Resolución de problemas
  • Trabajo en equipo
  • Toma de decisiones
  • Adaptación a entornos dinámicos

Además, contarán con mentoría y acompañamiento durante todo el proceso.

En qué áreas se puede trabajar

El programa abarca distintas áreas dentro de la compañía, entre ellas:

  • Ventas y alianzas
  • Marketing
  • Finanzas
  • Recursos humanos
  • Trust and Safety (seguridad digital)

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