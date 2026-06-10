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10 de junio de 2026 - 07:26
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Haití y Escocia se enfrentarán por primera vez en su historia en el Mundial 2026

Todos los detalles de la previa del partido entre Haití y Escocia, que se jugará el sábado 13 de junio desde las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Boston.

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Haití y Escocia se enfrentarán por primera vez en su historia en el Mundial 2026
BsAs (DataFactory)

Escocia y Haití se enfrentarán en el estadio Boston el próximo sábado 13 de junio desde las 22:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo C del Mundial.

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Sin antecedentes entre sí, Haití y Escocia se enfrentarán por primera vez en la historia en este Mundial. Será el segundo partido del Grupo C, que también integran Brasil y Marruecos.

Haití regresa a una Copa del Mundo tras más de cinco décadas de ausencia desde su única participación en 1974, cuando disputó tres partidos sin lograr sumar puntos. Los caribeños sellaron su clasificación al Mundial de 2026 al finalizar primeros en un exigente grupo de la Concacaf.

En Alemania 1974, Les Grenadiers recibieron 14 goles, la cifra más alta registrada por un equipo en una sola edición del Mundial (récord que comparten con Zaire). Además, es el único seleccionado caribeño que cuenta con un título continental de la Concacafen su palmarés, conseguido en 1973.

Escocia, por su parte, regresará a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Será su novena participación y buscará romper su techo histórico, ya que nunca ha logrado superar la fase de grupos. En sus ocho ediciones previas, disputó 23 partidos, con un balance de cuatro triunfos, siete empates y doce derrotas.

Es la única selección de la historia eliminada de un Mundial sin haber perdido ni un solo partido. En Argentina 1978 quedó afuera en fase de grupos tras empatar con Irán y vencer a Perú y Países Bajos. Terminó invicta, pero fue eliminada por diferencia de gol. También en Alemania 1974 se despidió sin derrotas, con tres empates en la primera fase.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Haití en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo C - Fecha 2: vs Brasil: 19 de junio - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 3: vs Marruecos: 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Escocia en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo C - Fecha 2: vs Marruecos: 19 de junio - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 3: vs Brasil: 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)
Horario Haití y Escocia, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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