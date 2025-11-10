lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 10:55
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Un vecino que había salido a dar un paseo fue quien halló el cuerpo de la chica. La policía investiga dos hipótesis y surgen nuevos detalles del crimen.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.

Una profunda conmoción se generó en las últimas horas tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de una chica de 18 años en un terreno baldío cercano a la Ruta Nacional 157. Hasta el momento, un hombre fue arrestado como principal sospechoso del hecho, mientras que otras dos personas están siendo investigadas por su posible participación.

La víctima, identificada como Emilse Barrera, era oriunda de la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero. Fue hallada muerta por un hombre de 63 años que transitaba por la zona y notificó de inmediato a la policía. De acuerdo con fuentes de la investigación, el cadáver presentaba un fuerte golpe en el rostro y manchas de sangre visibles.

El equipo a cargo de la investigación por este crimen se encuentra analizando cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas.

Tras conocerse el hallazgo, la fiscal Natalia Simoes ordenó una serie de actuaciones urgentes con el objetivo de establecer si el fallecimiento se debió a un accidente o a un hecho de violencia. Entre las primeras disposiciones, se instruyó preservar el lugar del hallazgo y realizar la autopsia correspondiente, que será clave para determinar las circunstancias exactas del deceso.

Situación del principal detenido por el presunto femicidio de la chica

Por ahora, todas las líneas de investigación continúan abiertas. La fiscalía mantiene un hermetismo absoluto mientras aguarda los resultados del examen forense, que permitirá precisar tanto la causa del fallecimiento como el momento en que ocurrió la muerte de la joven.

Qué se sabe sobre el único detenido por el femicidio.

En las últimas horas, la investigación tomó un rumbo inesperado y culminó con la detención de un principal sospechoso, identificado como Eduardo Pallares. De acuerdo con lo publicado por el diario El Liberal, el acusado admitió haber acordado una cita con la víctima y reconoció que efectivamente estuvo con ella. En su declaración ante las autoridades, habría señalado que “se le fue la mano”.

El equipo investigador continúa trabajando en la recolección de pruebas, analizando registros de cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas con el fin de reconstruir los pasos que dio Emilse antes de su muerte.

Conmoción en Santiago del Estero.

Otra de las hipótesis que sigue la investigación involucra a Dolores Estefanía del Carmen, señalada como la persona que presuntamente le gestionaba contactos o clientes a la víctima para posibles encuentros sexuales.

Su participación en los hechos está siendo evaluada por la fiscalía. Además, se investiga a otro hombre, residente del barrio Banda Verde y dueño de la vivienda donde la joven de 18 años habría sido vista por última vez con vida.

