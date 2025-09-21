Hay alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 70 km/h: en qué zonas

La primavera llegó a Jujuy este 21 de septiembre con temperaturas elevadas y condiciones climáticas que invitan a disfrutar al aire libre, aunque con ciertas precauciones. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan máximas de 31 °C en San Salvador de Jujuy , con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

En Perico , el termómetro podría llegar a 32 °C , mientras que en San Pedro las temperaturas treparán hasta los 34 °C , configurando una de las jornadas más cálidas del mes. Estas condiciones favorecen actividades recreativas por el Día del Estudiante y el inicio de la primavera, pero se recomienda hidratarse bien, usar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol en horas pico .

Más al norte, en Humahuaca , la máxima prevista es de 19 °C . Aunque el clima se mantendrá estable y sin lluvias, se espera un aumento del viento durante la tarde y la noche , por lo que los conductores deberán circular con precaución.

Por su parte, La Quiaca y toda la región de la Puna se encuentran bajo una alerta amarilla por viento Zonda, un fenómeno característico que puede generar ráfagas de hasta 70 km/h, reduciendo la visibilidad y provocando ascensos bruscos de temperatura. Las autoridades aconsejan asegurar objetos sueltos, protegerse del polvo en suspensión y evitar actividades al aire libre en zonas afectadas.

El SMN recuerda que este tipo de vientos también puede generar complicaciones en rutas y caminos de altura, por lo que se recomienda consultar el estado de las vías antes de viajar.

Cómo va a estar el tiempo hoy en Jujuy

Las temperaturas máximas para hoy oscilarán entre los 31 °C y 34 °C en las principales ciudades de la provincia.

En la región de la Puna se espera la presencia de viento Zonda, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El ambiente será ideal para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones debido al calor intenso y las ráfagas de viento.

Entre las recomendaciones se incluyen el uso de protector solar, mantenerse bien hidratado y conducir con cuidado en las zonas donde el viento pueda reducir la visibilidad o afectar la estabilidad de los vehículos.

La provincia recibe la nueva estación con un clima típico de transición, recordando que el viento Zonda puede presentarse de manera repentina. Mantenerse informado y tomar precauciones permitirá disfrutar de un inicio de primavera seguro y agradable.