Hogar San Roque sin alimento para sus perros: piden ayuda urgente

Actualmente, el Hogar San Roque alberga cerca de 400 perros , todos cuidados y alimentados diariamente gracias al trabajo de la institución y la colaboración de la comunidad. El último mes, tuvieron que pedir fiado ya que se quedaron sin comida y piden ayuda.

Desde sus redes sociales, el Hogar San Roque compartió : "Tuvimos que pedir fiado alimentito. Tenemos que abastecernos para este mes". Esta petición refleja la urgencia ante la falta de alimentos para atender a los perros rescatados que dependen del refugio.

El video muestra la cantidad de animales que se encuentran actualmente en el lugar, que fueron abandonados y hoy luego de ser rescatados, logran tener una mejor vida en busca de una familia que los cuide.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de diversos canales. Las donaciones vía Mercado Pago pueden hacerse con débito automático en este enlace o por PagoFácil y otros medios similares en este otro enlace. También se aceptan aportes a la cuenta bancaria:

Titular: Baduzzi Gabriela

CBU: 2850206140095033452078

Banco Macro Caja de Ahorro

Alias: HOGAR.SAN.ROQUE.JUY

Además, se puede donar al alias de Mercado Pago: san.roquitos.jujuy.

El hermoso gesto del Secundario 2 con el Hogar San Roque

El 5to 4to del Secundario Numero 2 junto a su profesora, hicieron una gran donación de alimento al hogar que alberga ciento de perros rescatados y abandonados. "Se dividieron en varios grupos y realizaron diferentes tareas", comentan en el video y explican que uno de esos proyectos tenia como propósito ayudar al Hogar San Roque.

En este contexto Baduzzi fue contundente y con mucha razón sostuvo: "ustedes son el futuro y el Hogar San Roque tiene que desaparecer, no tiene que haber más maltrato y ustedes son los que van a tener que inculcar en los demás, en los niños que vienen detrás de ustedes de que no tiene que haber animales sufriendo".

Además también hizo referencia a la bandera que muestran ellas en el video que tiene que ver con la castración de los animales, que evita la reproducción masiva de los mismos en los barrios.