Hogar San Roque sin alimento para sus perros: piden ayuda urgente

Actualmente, el Hogar San Roque alberga cerca de 400 perros, todos cuidados y alimentados diariamente gracias al trabajo de la institución y la colaboración de la comunidad. El último mes, tuvieron que pedir fiado ya que se quedaron sin comida y piden ayuda.
Situación complicada: el Hogar enfrenta escasez de alimento
Desde sus redes sociales, el Hogar San Roque compartió: "Tuvimos que pedir fiado alimentito. Tenemos que abastecernos para este mes". Esta petición refleja la urgencia ante la falta de alimentos para atender a los perros rescatados que dependen del refugio.
El video muestra la cantidad de animales que se encuentran actualmente en el lugar, que fueron abandonados y hoy luego de ser rescatados, logran tener una mejor vida en busca de una familia que los cuide.
Cómo ayudar: métodos de donación disponibles
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de diversos canales. Las donaciones vía Mercado Pago pueden hacerse con débito automático en este enlace o por PagoFácil y otros medios similares en este otro enlace. También se aceptan aportes a la cuenta bancaria:
-
Titular: Baduzzi Gabriela
-
CBU: 2850206140095033452078
-
Banco Macro Caja de Ahorro
-
Alias: HOGAR.SAN.ROQUE.JUY
Además, se puede donar al alias de Mercado Pago: san.roquitos.jujuy.
El hermoso gesto del Secundario 2 con el Hogar San Roque
El 5to 4to del Secundario Numero 2 junto a su profesora, hicieron una gran donación de alimento al hogar que alberga ciento de perros rescatados y abandonados. "Se dividieron en varios grupos y realizaron diferentes tareas", comentan en el video y explican que uno de esos proyectos tenia como propósito ayudar al Hogar San Roque.
En este contexto Baduzzi fue contundente y con mucha razón sostuvo: "ustedes son el futuro y el Hogar San Roque tiene que desaparecer, no tiene que haber más maltrato y ustedes son los que van a tener que inculcar en los demás, en los niños que vienen detrás de ustedes de que no tiene que haber animales sufriendo".
Además también hizo referencia a la bandera que muestran ellas en el video que tiene que ver con la castración de los animales, que evita la reproducción masiva de los mismos en los barrios.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.