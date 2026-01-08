Hospital Snopek: "te colocan un inyectable y te mandan a la casa"

Vecinos del barrio Alto Comedero se mostraron preocupados por la atención en el Hospital Carlos Snopek ya que aseguraron que "algunos profesionales atienden a la distancia, te dan un diagnóstico, te colocan un inyectable y te mandan a la casa” , se lamentó una vecina.

No hay un control por parte del médico, uno sale de la guardia sin saber qué es lo que le pasa . Te ponen un inyectable y que sea lo que Dios quiera, es por eso muchas veces después ocurren otras desgracias”, agregó.

“Es deficiente la atención y es por eso que, a pesar que uno lo necesita, trata de evitar venir a la guardia . La atención es pésima”.

En relación a la “atención a la distancia”, la vecina recordó que “en una oportunidad traje a mi hija y la doctora se quedó sentada en su escritorio, ni siquiera se acercó a palparla o auscultarla , solo le pregunto qué es lo que le pasaba y directamente le indico el inyectable y a la casa. Me preguntó porque no la lleve a la salita para que la atiendan”.

guardia hospital snopek (2)

“Después tuvimos que buscar otro médico para que la pueda atender, pero eso pasa con todos los pacientes. Tenes que estar muriéndote y aun así tampoco te atienden”, se lamentó.

“Están al servicio de la comunidad y no lo entienden así. Si uno elige una vocación es por algo, pero eso acá eso no se ve”, agregó.

Turnos por Whats App y guardias colapsadas

Otra vecina del Hospital Snopek dijo que “la guardia está colapsada, pusieron para sacar turno por Whats App pero es peor, se amontona más la gente. Se tarda muchísimo tanto en la guardia como en los consultorios externos”.

“Tenes que estar todo el día pendiente del teléfono, si salís un segundo ya perdiste y tenes que volver a ingresar a la lista. Estás todo el día para un turno. La espera en la guardia es muy larga, uno puede estar horas”.

Sobre la atención en la guardia, la vecina dijo que “hay que tener mucha suerte con los médicos, algunos te atienden bien y otros no. Algunos te dan un paracetamol o un ibuprofeno y nada más. Hay que tener mucha suerte con los médicos”.