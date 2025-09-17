miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:24
MLS

Houston vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Portland Timbers se mide ante Houston en el Shell Energy Stadium el sábado 20 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

Houston vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS
BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo sábado 20 de septiembre, Portland Timbers visita a Houston en el Shell Energy Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS.

Así llegan Houston y Portland Timbers

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Houston en partidos de la MLS

Houston recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Colorado Rapids. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS

Portland Timbers llega triunfante luego de ver caer a New York Red Bulls con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Portland Timbers se impuso por 3 a 1.


Fechas y rivales de Houston en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Nashville SC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs San Diego FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Sporting Kansas City: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 15: vs Vancouver Whitecaps FC: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Seattle Sounders: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs San Diego FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Houston y Portland Timbers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: nota.texto7

