Houston vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo sábado 20 de septiembre, Portland Timbers visita a Houston en el Shell Energy Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS.

Así llegan Houston y Portland Timbers Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Houston en partidos de la MLS Houston recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Colorado Rapids. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS Portland Timbers llega triunfante luego de ver caer a New York Red Bulls con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Portland Timbers se impuso por 3 a 1.

Fechas y rivales de Houston en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Nashville SC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs San Diego FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Sporting Kansas City: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS Semana 15: vs Vancouver Whitecaps FC: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Seattle Sounders: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs San Diego FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Houston y Portland Timbers, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







