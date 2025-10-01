miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 10:42
Liga Profesional

Huracán vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Huracán vs Banfield. El duelo, a disputarse en el estadio la Quema el sábado 4 de octubre, comenzará a las 19:00 horas.

BsAs (DataFactory)

Huracán recibe el próximo sábado 4 de octubre a Banfield por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 19:00 horas en el estadio la Quema.

Así llegan Huracán y Banfield

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

En la jornada previa, Huracán igualó 0-0 el juego ante Independiente Riv. (M). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Banfield logró empatar 0-0 ante Unión. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.

¿Dónde ver el partido entre Huracán y Banfield en VIVO?
El choque válido a la fecha 11 del Clausura será emitido por ESPN Premium.
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Aldosivi: 12 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Racing Club: 11 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Banfield, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

