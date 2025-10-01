Huracán vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Huracán recibe el próximo sábado 4 de octubre a Banfield por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 19:00 horas en el estadio la Quema.
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
En la jornada previa, Huracán igualó 0-0 el juego ante Independiente Riv. (M). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 1 tanto en el rival.
En la fecha anterior, Banfield logró empatar 0-0 ante Unión. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.
