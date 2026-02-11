miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 08:50
Liga Profesional

Huracán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

En la previa de Huracán vs Sarmiento, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 14 de febrero desde las 19:45 (hora Argentina) en el estadio la Quema. El árbitro designado será Sebastián Martínez.

Huracán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 19:45 (hora Argentina), Sarmiento visita a Huracán en el estadio la Quema, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura.

Lee además
velez se enfrentara a defensa y justicia por la fecha 5

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5
independiente se enfrenta ante la visita lanus por la fecha 5

Independiente se enfrenta ante la visita Lanús por la fecha 5

Así llegan Huracán y Sarmiento

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán ganó su último duelo ante San Lorenzo por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento viene de vencer a Atlético Tucumán en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 2 derrotas. Además, marcó un total de 4 goles y 4 le han convertido.

En esta competencia, los resultados de Sarmiento han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Huracán se quedó con la victoria por 3 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Sebastián Martínez.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Dep. Riestra: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Belgrano: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Racing Club: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs River Plate: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Estudiantes: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Unión: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Belgrano: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Racing Club: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Huracán y Sarmiento, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Independiente se enfrenta ante la visita Lanús por la fecha 5

Argentinos Juniors se enfrentará ante River Plate por la fecha 5

Por la fecha 5, Tigre recibirá a Aldosivi

Unión recibirá a San Lorenzo por la fecha 5

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy juega hoy con central cordoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
EN VIVO.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel