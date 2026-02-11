Huracán vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 19:45 (hora Argentina), Sarmiento visita a Huracán en el estadio la Quema, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura.

Así llegan Huracán y Sarmiento Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Huracán ganó su último duelo ante San Lorenzo por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura Sarmiento viene de vencer a Atlético Tucumán en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 2 derrotas. Además, marcó un total de 4 goles y 4 le han convertido.

En esta competencia, los resultados de Sarmiento han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos. En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Huracán se quedó con la victoria por 3 a 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Sebastián Martínez.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Dep. Riestra: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Belgrano: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Racing Club: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs River Plate: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Estudiantes: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Unión: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes (RC): 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Belgrano: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Racing Club: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina) Horario Huracán y Sarmiento, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

