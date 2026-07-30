¡Imperdible! Clientes de El Cuatro tienen 30% de descuento para ver a Emanero

Emanero.

Los clientes de El Cuatro podrán acceder a un 30% de descuento en las entradas para el show de Emanero que se llevará a cabo el sábado 8 de agosto de 2026, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro.

El beneficio es exclusivo para clientes de El Cuatro y alcanza tanto a las entradas del sector VIP como a las localidades Pullman.

Cómo acceder al descuento Emanero en Jujuy. Las personas interesadas deberán comunicarse con el call center de El Cuatro al 0810 444 5900 y solicitar los códigos correspondientes.

Una vez obtenidos, podrán utilizarlos para acceder al descuento al momento de adquirir las entradas para cualquiera de los dos sectores habilitados por la promoción.

Desde la organización recomendaron realizar la gestión con anticipación para asegurar la disponibilidad de los códigos y de las ubicaciones elegidas. Datos del show de Emanero Fecha: sábado 8 de agosto de 2026. Horario: 21. Lugar: Centro Cultural Martín Fierro. Beneficio: 30% de descuento. Sectores incluidos: VIP y Pullman. Call center: 0810 444 5900.

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