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3 de agosto de 2026 - 08:36
Jujuy.

Incendio en Monterrico: el fuego llegó cerca de las viviendas pero fue controlado

El sábado, bomberos controlaron dos focos de incendio en fincas sobre la Ruta 42 en Monterrico y evitaron que las llamas alcanzaran una vivienda.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Incendio en Monterrico: el fuego llegó cerca unas fincas&nbsp;

Incendio en Monterrico: el fuego llegó cerca unas fincas 

Bomberos Voluntarios de Monterrico intervinieron durante la tarde del sábado ante dos focos de incendio registrados en fincas ubicadas sobre la Ruta Provincial 42. Uno de los frentes avanzaba en dirección a una vivienda, por lo que fue necesaria una rápida intervención para evitar que las llamas alcanzaran el inmueble.

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El primer aviso fue recibido a las 16.48 desde la finca Santa Teresita. Una mujer alertó que un incendio de pastizales se estaba aproximando a su domicilio, lo que generaba preocupación por el riesgo que representaba para la propiedad y sus ocupantes.

Incendio en Monterrico: el fuego llegó cerca de las viviendas

Incendio en Monterrico: el fuego llegó cerca de las viviendas

El fuego avanzaba hacia una vivienda

Al llegar al lugar, los bomberos observaron un foco ígneo que se desplazaba en dirección a la casa de la denunciante. El personal comenzó inmediatamente las tareas de combate mediante la utilización de chicotes.

Después de varios minutos de trabajo, las llamas fueron extinguidas y se logró impedir que el fuego llegara hasta la vivienda. No se informaron personas heridas ni daños materiales como consecuencia del episodio.

Otro principio de incendio en una finca cercana

Una vez controlada la primera situación, los bomberos detectaron otro foco en la finca Abud, también ubicada en el sector. En ese lugar se estaban quemando cañas huecas de gran altura, cuya combustión generaba una importante cantidad de humo.

Debido a las características del material afectado, el personal utilizó agua mediante una devanadera para enfriar la zona y extinguir por completo el principio de incendio.

Las tareas finalizaron alrededor de las 18. Posteriormente, la dotación regresó a su base con el vehículo, los materiales y la totalidad del personal, sin registrarse novedades.

La intervención evitó que ambos focos se propagaran hacia sectores cercanos y redujo el riesgo para las viviendas y fincas ubicadas en inmediaciones de la Ruta Provincial 42.

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