Incendio en Reino Unido: las llamas arrasaron mansiones cerca de un exclusivo club de golf

Un fuego iniciado en una zona de vegetación seca de Stourbridge , en el centro del Reino Unido , provocó daños en varias viviendas , mientras que dos personas sufrieron consecuencias por la exposición al humo y las altas temperaturas . El incendio también demandó un importante despliegue de los servicios de emergencia .

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Los equipos de emergencia contabilizaron seis propiedades dañadas , mientras que las imágenes tomadas desde el aire permitieron observar varias viviendas envueltas en fuego .

Por el momento, no se estableció oficialmente si el número de inmuebles destruidos es mayor, aunque algunas versiones apuntan a una cifra considerablemente más alta mientras continúan las tareas para determinar el alcance de los daños.

Según los datos confirmados hasta el momento por los equipos de emergencia, el incendio provocó daños en seis inmuebles y dejó a dos personas afectadas por la exposición al calor y al humo . Para controlar las llamas fue necesario desplegar un operativo compuesto por alrededor de 60 bomberos , mientras que la versión sobre entre 20 y 30 casas destruidas , atribuida a una legisladora de la zona, todavía no fue corroborada oficialmente.

Los equipos de emergencia desplegaron tareas para frenar el avance de las llamas, arrojando agua sobre la vegetación mientras una densa humareda cubría parte del sector. Durante el operativo también se hicieron presentes ambulancias y unidades de bomberos.

Alrededor de 60 bomberos participaron del dispositivo destinado a sofocar el incendio. El viernes, West Midlands Fire Service comunicó que 14 autobombas permanecían en el lugar, donde los efectivos continuaban trabajando para extinguir los puntos de calor y mantener bajo vigilancia la zona afectada.

El incendio ocasionó daños en viviendas y en el entorno del club de golf

Las tomas realizadas desde el aire durante el jueves permitieron observar varias viviendas envueltas en llamas en Stourbridge. Sin embargo, pese a la magnitud que podía apreciarse en las imágenes, las autoridades mantuvieron la prudencia a la hora de determinar cuántas casas fueron destruidas.

La diputada de Stourbridge, Cat Eccles, señaló que las primeras estimaciones apuntaban a que entre 20 y 30 viviendas podrían haber quedado completamente destruidas. No obstante, la legisladora aclaró que esa cantidad aún no había sido corroborada oficialmente.

Simon Markey, jugador del Stourbridge Golf Club, se encontraba disputando una partida cuando advirtió que un incendio se había iniciado en un terreno próximo. Según relató, lo que más lo impresionó fue la rapidez con la que el fuego comenzó a propagarse.

Evacuaciones y efectos sobre los servicios

El avance de las llamas también provocó trastornos en distintos servicios de la zona. Por razones de seguridad, los equipos de emergencia dispusieron la interrupción de algunos servicios ferroviarios locales, mientras que varias viviendas situadas en las inmediaciones quedaron afectadas por cortes en el suministro de electricidad.

El vecino de Stourbridge, Paul Nash, se encontraba en su domicilio junto a su hija cuando ambos observaron cómo los árboles ubicados del otro lado de las vías parecían “explotar” por la acción del fuego. Ante la situación, decidieron abandonar rápidamente la vivienda y, según contó, las llamas alcanzaron y dañaron su jardín.

El fuego consumió mansiones en medio de la sequía y altas temperaturas.

Otro residente de Stourbridge, Colin Pegg, contó que las llamas se propagaron a gran velocidad y terminaron afectando parte de su jardín. Además, destacó que la intervención de los bomberos permitió evitar que una de las vallas de su propiedad fuera alcanzada por el fuego.

A medida que el incendio se aproximaba al sector ubicado junto a las vías del tren, varias familias debieron abandonar sus viviendas rápidamente. El avance acelerado del fuego obligó a concretar la evacuación preventiva antes de que las llamas pudieran extenderse hacia otros jardines y terrenos de los alrededores.