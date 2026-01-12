lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 18:35
Tristeza.

Incendios en Chubut: confirmaron cuántos años de prisión recibiría el responsable

El Fiscal General de Chubut confirmó que lograron identificar el lugar donde se inició el fuego y descartó la participación de grupos mapuches.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Incendios en Chubut.

Incendios en Chubut.

Investigación.

Preocupación.

En ese contexto, el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, confirmó que la Justicia logró identificar el punto de inicio del fuego y aseguró que el responsable podría enfrentar hasta 20 años de prisión si se comprueba que el incendio fue intencional.

Origen intencional y descartes

Díaz Mayer detalló que el fuego se inició “a unos 200 metros del único camino, en el medio del bosque”, en un lugar donde no había fogones ni actividades recreativas.

“Alguien que estuvo allí tuvo que haberse representado la posibilidad de generar semejante daño, sabiendo la cantidad de gente que había en Puerto Patriada”, indicó el fiscal, quien confirmó el carácter intencional del incendio.

Incendios en Chubut
Incendios en Chubut

Incendios en Chubut

El funcionario judicial también descartó por completo la participación de grupos mapuches. “Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”, sostuvo.

Investigación y amenazas

La fiscalía investiga además una amenaza recibida por el Cuartel de Bomberos de Epuyén, ocurrida de manera simultánea con el inicio del fuego. “Es un elemento que se incorporó a la causa y se está analizando su relación con el siniestro”, precisó Díaz Mayer.

El fiscal explicó que el trabajo judicial se centra en cruces de cámaras de seguridad, antenas de telefonía, testimonios y entrevistas para determinar quién estuvo en el lugar y cómo comenzó el incendio.

Daños y operativo en la zona

Según el último reporte oficial, 24 viviendas resultaron afectadas, junto con una estancia y dos complejos turísticos, mientras que ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén. Además, se registró una persona con quemaduras graves que fue trasladada al Hospital de Bariloche.

Incendios en Chubut: extinguieron 22 de los 32 focos.
El combate contra los incendios forestales en Chubut entró en una etapa clave.

El combate contra los incendios forestales en Chubut entró en una etapa clave.

En total, más de 580 personas trabajan en el terreno, entre brigadistas, bomberos, personal de seguridad y voluntarios. También operan ocho medios aéreos, incluyendo helicópteros, aviones hidrantes y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero.

Situación actual

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que 22 de los 32 focos registrados en Chubut están completamente extinguidos, aunque el gobernador Ignacio Torres advirtió que “el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica”.

“Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, no hay margen para relajarse”, afirmó el mandatario, quien aseguró que la provincia avanzará hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley.

