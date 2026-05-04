Independiente Medellín vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Copa Libertadores

Independiente Medellín recibe el próximo jueves 7 de mayo a Flamengo por la fecha 4 del grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Atanasio Girardot.
Así llegan Independiente Medellín y Flamengo
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores
Independiente Medellín sacó un triunfo frente a Cusco FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 7 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
En la fecha anterior, Flamengo logró empatar 1-1 ante Estudiantes..
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Flamengo fue el ganador por 4 a 1.
Con 7 puntos y 7 goles, Flamengo encabeza el Grupo A, mientras que El Poderoso de la Montaña está en tercera posición, sumó 4 unidades y convirtió 3 tantos.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Jesús Valenzuela Sáez.
Fechas y rivales de Independiente Medellín en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Independiente Medellín y Flamengo, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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