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4 de mayo de 2026 - 08:55
Copa Libertadores

Mirassol vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores

Liga de Quito se mide ante Mirassol en Municipal Jose Maria de Campos Maia el jueves 7 de mayo a las 19:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Alexis Herrera.

Mirassol vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo jueves 7 de mayo, Liga de Quito visita a Mirassol en Municipal Jose Maria de Campos Maia, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores.

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Así llegan Mirassol y Liga de Quito

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol ganó el encuentro previo ante Always Ready por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 derrota y 1 victoria, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 3 goles a favor.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Liga de Quito cayó derrotado 0 a 1 ante Lanús.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Liga de Quito se impuso por 2 a 0.

LDU Quito lidera el Grupo G en esta competencia con 3 goles y 6 puntos, mientras que Mirassol se sitúa en tercera posición y sumó 6 y anotó 3 tantos.

Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Mirassol en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liga de Quito en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Mirassol y Liga de Quito, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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